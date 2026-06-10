Richard Gere, a su hijo Homer: "Ya puedo retirarme". ¿Quién es el joven que triunfa con Oliver Stone?

La consolidación de Homer James Jigme Gere en la primera línea de la industria cinematográfica estadounidense no solo cuenta con el beneplácito de la crítica, sino con la admiración explícita de su propio progenitor. Richard Gere ha vuelto a manifestar el orgullo que le produce la evolución profesional de su hijo mayor, fruto de su matrimonio con Carey Lowell, desvelando además en exclusiva los ambiciosos proyectos que el joven intérprete ya ha dejado grabados para los próximos meses. El veterano actor no ha escatimado en elogios hacia la madurez técnica de su primogénito, asegurando que posee una capacidad innata para la interpretación que le augura una larga carrera en el sector.

Una capacidad interpretativa sobrenatural

El protagonista de Oficial y caballero ha querido desmarcarse de los tópicos familiares para analizar con frialdad analítica el talento de su hijo, destacando su idoneidad para un entorno tan complejo como el de la televisión y el cine norteamericanos. "Primero, es realmente bueno. Sabe lo que hace de una manera casi sobrenatural", ha afirmado con rotundidad el veterano intérprete al valorar las aptitudes de su heredero. Richard Gere ha hecho hincapié en la estabilidad emocional con la que el joven de 26 años gestiona la presión mediática y el peso del apellido: "También lo está manejando muy bien. Es un buen chico. Es un joven muy bueno que entiende el trabajo, y este no es un trabajo fácil".

La dificultad de sobrevivir en Hollywood

Para el veterano actor, la disciplina y el entendimiento del oficio son los factores diferenciales que permitirán a Homer Gere asentarse de forma definitiva en la profesión, más allá del impacto inicial de sus primeros papeles. "Cualquiera no puede desenvolverse en él. Así que creo que puede quedarse", ha sentenciado de manera tajante, validando el esfuerzo que su hijo realizó en sus inicios dentro del circuito de cortometrajes independientes como August, Running o Rapids antes de dar el gran salto a la pequeña pantalla en este año 2026.

El salto al cine con Oliver Stone y Ryan Murphy

La agenda laboral del joven actor confirma que su participación como Dylan Reid en la serie dramática Euphoria es solo el principio de una trayectoria de gran formato. Richard Gere ha desvelado que la actividad de su hijo se extiende a las órdenes de los directores más influyentes de la industria contemporánea. "Todavía tengo que ver su segundo episodio de 'Euphoria', pero tiene un gran proyecto con Ryan Murphy y acaba de terminar de rodar una película con Oliver Stone", ha revelado la estrella de Filadelfia, confirmando que la agenda de Homer Gere incluye la serie The Shards—donde interpreta a Robert Mallory—y producciones de corte cinematográfico que le han llevado a formalizar de manera definitiva el relevo en la saga familiar: "Así que ya puedo retirarme. Le paso el testigo".