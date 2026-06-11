Juan Echanove ajusta cuentas con 'Cuéntame': "No me creí los motivos de mi salida, fue una putada"

La reciente entrega del programa de televisión La Noche de Aimar, emitido en La Sexta, se convirtió en un escenario de confidencias y reflexiones profundas de la mano de sus invitados, destacando especialmente la participación de Juan Echanove. En una intensa charla con el periodista Aimar Bretos, el veterano actor no dudó en abordar temas espinosos y de calado social como la corrupción política o la polarización.

El plano más íntimo y emotivo de la velada llegó cuando el programa sorprendió a Juan Echanove con la emisión de un mensaje que el actor Ricardo Gómez, su compañero en Cuéntame, había dejado grabado especialmente para él. El joven intérprete dedicó unas palabras cargadas de afecto y admiración a quien considera una de las figuras más influyentes de su trayectoria, afirmando con emoción: "He vivido infinidad de cosas con Juan, le conozco desde los 7 años. Giras de teatro, viajes, noches en hoteles... y lo que más he aprendido de él es a levantarme cada día y disfrutar de la vida, esa sensación de sentirme un disfrutón. Y quiero destacar la manera que tiene de mirar al teatro, que sea lo más importante de su vida". Al escuchar estas palabras, Echanove se mostró visiblemente conmovido en el plató de La Sexta y aseguró con orgullo que ese niño al que conoció en los platós de grabación de Cuéntame cómo pasó ahora es "uno de mis mejores amigos".

Juan Echanove analiza con total naturalidad su salida de #CuentameComoPaso en laSexta: "Las cosas no se hicieron bien. No me creí los motivos argumentales, se dicen al principio de temporada, no de un día para otro. Fue una putada". #vibrasencorte pic.twitter.com/roUxsfr8aG — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) June 10, 2026

Ese instante sirvió de catalizador para que el invitado recordara el amargo y doloroso proceso que vivió tras su abrupto final en la mítica ficción de Televisión Española. El actor rememoró con sinceridad que cuando se marchó de la producción: "llegué a casa, y no lo estaba pasando bien, para nada. Me encontré una caja enorme y había un sobre de Ricardo. Yo había estado en Cuéntame 12 años y esa caja contenía 12 botellas de whisky, una por cada año trabajado. Es uno de los regalos más bonitos que me han hecho en la vida".

Aprovechando la honestidad del ambiente, Aimar Bretos quiso profundizar en las heridas del pasado y le preguntó directamente si fue "jodida" la salida de la ficción de RTVE tras tantos años trabajando en ella. El invitado se sinceró por completo y admitió sin tapujos: "No fue jodida, pero no lo pasé bien. Sencillamente, creo que las cosas no se hicieron bien, pero es un criterio muy particular, en ningún momento me arrepiento de haber hecho Cuéntame, en absoluto y estoy muy agradecido a esa serie". Asimismo, el actor recalcó que en su momento, y tras toda la polémica que se originó en los medios por su despido, "decidí no dar mi opinión y creo que es una de las pocas veces que voy a hablar de Cuéntame".

La conversación adquirió un tono aún más directo cuando el presentador aprovechó para ir al grano y le cuestionó abiertamente si se había creído los motivos argumentales que alegaron para su salida de la producción. La respuesta de Echanove fue un rotundo y tajante "no", añadiendo que "eso es un poco como lo de los indicios razonables en un juicio". Para desarrollar su postura y explicar el trasfondo de su malestar, el intérprete argumentó con firmeza: "Los motivos argumentales se dicen al principio de una temporada, no de un día para otro que te digan 'espérate, no te vayas a casa que te vamos a matar —al personaje—', eso no es un motivo argumental, es una putada".

A pesar de la contundencia de sus palabras y del evidente resquemor por las formas de su despido, Juan Echanove demostró una enorme madurez y capacidad de superación al afirmar que, aunque se trate de una situación así, "hay que aceptarla con naturalidad y deportividad". De hecho, el actor zanjó el asunto con un mensaje cargado de optimismo y vitalidad que ha tenido un gran eco en las crónicas de televisión y cultura, asegurando de forma concluyente: "Gracias a que dejé de trabajar en Cuéntame he hecho una cantidad de trabajos después que sin duda es el tramo más interesante de mi vida".