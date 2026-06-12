Manu Sánchez estrena "el nuevo programa de TelePedro" entre sermones contra el centralismo y guiños ideológicos

Manu Sánchez estrenó en la noche del jueves El perro andaluz, el nuevo programa de TVE que se parece a todo lo demás y que se apuntó un buen dato de audiencia gracias al efecto del partido inaugural del Mundial de fútbol: 15,1% de cuota de pantalla y 1.282.000 espectadores. El presentador arrancó desde el teatro Cartuja Center de Sevilla disfrazado de Bad Bunny y recreando la reivindicativa actuación del puertorriqueño en la Super Bowl con su particular toque andaluz.

El humorista abrió el programa con la actuación rebautizada para la ocasión como El gran show del nuevo programa de TelePedro, en la que mezcló humor, actualidad y reivindicación territorial. "Buenas noches España, los pueblos y la humanidad. Mi nombre es Manuel Sánchez Vázquez, hijo de administrativa y tornero fresador, nieto de obrero sabio de Mairena y Las Cabezas. Y si hoy tengo un prime time en La 1, es porque nunca dejé de creer en ellos, y ellos en mí. Porque la sanidad pública me salvó la vida y porque Buenafuente iba los jueves y se puso malo. No dejes de creer en ti, porque tú vales mucho más que lo que dice tu cuñado el facha", arrancó en su número musical.

La puesta en escena estuvo acompañada por símbolos representativos de las 17 comunidades autónomas, cuyas banderas y elementos culturales tuvieron un papel destacado durante el número de apertura. Además, la letra incorporó referencias a figuras políticas y televisivas, así como menciones a la sanidad pública.

Con un tono más propio de una televisión autonómica, Sánchez cantó: "Contra el centralismo me rebelo cada día, prioridad universal que nace en Andalucía. Yo soy de Dos Hermanas, un pueblo cañón, eh. Y tengo dentro un bicho muy cabrón. Muero con Triana, Lorca y Camarón. Fue María Jiménez quien me dio su bendición. "¡Viva Andalucía Libre!" Suena hoy en tu televisión. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al programa de televisión con menos miedo y vergüenza del universo".

🥳Así arranca #ElPerroAndaluzTVE. Todas las CCAA unidas en una misma escena. Nuestra particular ceremonia inaugural. Porque las raíces tienden puentes. Un sueño nacido en Andalucía para celebrar lo que nos hace únicos y lo que nos une 💚🤍@_ManuSanchez_ @La1_tve pic.twitter.com/NKhlcf1fL2 — La 1 (@La1_tve) June 11, 2026

En un arranque soporífero de programa más dispuesto a arengar que a entretener, el sevillano aprovechó para denunciar a su manera y con un monólogo diversas cuestiones políticas: desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero hasta la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso, aunque sin mencionar, por supuesto, en ningún momento a Pedro Sánchez o a su mujer Begoña Gómez.

"Ahora que cada expresidente se ha convertido en una joya y ya no hay caja fuerte donde guardar la decepción. Ahora que la UCO enseña más casas que ¡Hola! y ya esperamos que se meta en cualquier conversación. Ahora que Zapatero ha pasado de Bambi a Bomba cogiendo por la bim bam bum. Ahora que las cejas y las rejas se depilan a compás. Ahora que al Plus Ultra no lo rescata ni Dios y traducido resulta que las decepciones ya no caben ni en un avión. Ahora que cada caso de corrupción se celebra como goles al contrario y se alegra el de una acera cuanto el otro más robó. Ahora que los de la 'Kitchen' dan cursillos de cocina y los novios amadores se declaran por email culpables de tanto amor. Ahora que a los moderados se les caen las caretas y gritan ¡Viva Vox!", dijo en su speech inicial.

También tuvo para Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al que directamente se refirió como "supremacista blanco y es naranja fosforito, el hijo de la gran puta". "Pero miren, hay motivos para la esperanza. Ahora, precisamente ahora, que Donald Trump se ha dado cuenta de lo de Netanyahu y con su evidente retraso va a fliparlo cuando se dé cuenta también de lo de él", añadió.

"Ahora que nos intentan vender que todo es blanco o negro…" @_ManuSanchez_ convierte el humor en una reivindicación de la vida, la diversidad y los matices frente a la polarización 💚#ElPerroAndaluzTVE ladrando fuerte y claro en @La1_tve y @rtve. #TodoEsDeColor pic.twitter.com/KaTkSael1C — La 1 (@La1_tve) June 11, 2026

De nuevo volvió a insistir en una lucha contra el "centralismo" desde Andalucía: "Cuando me pidieron que corrigiese el acento les dije que las cosas que no están estropeadas, lo mejor es no arreglarlas. Ahora, precisamente ahora, que a Madrid, claro que hay que ir, pero a Madrid ya no hay que irse, porque se apuesta por luchar contra el centralismo y abrazar la diversidad".

"Así que sí, hoy, aquí, ahora, precisamente ahora, como dijo Blas Infante: "¡levantaos!", porque eso es lo que hoy, aquí, ahora, pienso, que creo en la comunión de la gente de todas las ideologías, razas, credos y condición, porque de eso va la democracia, de aceptarnos distintos y diferentes, no de solo aceptar al que es y piensa igual que tú, que ella, que él o que yo".