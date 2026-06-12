María del Monte habla del "contrato leonino" que le impide ganar dinero con su sevillana más famosa

Durante la noche de este jueves, el plató de El Hormiguero se llenó de música y confidencias con la visita de María del Monte, que acudió al programa presentado por Pablo Motos en Antena 3 con el objetivo de promocionar su más reciente lanzamiento musical, titulado Agüita de manantial. Sin embargo, más allá de las novedades sobre su carrera actual, el presentador valenciano no quiso dejar pasar la oportunidad de indagar en uno de los grandes mitos que rodea a la trayectoria de la artista sevillana, concretamente en lo relacionado con el dinero que ha generado a lo largo de los años gracias a su tema más popular y emblemático. Con mucha curiosidad, Motos abordó directamente el asunto económico vinculándolo a una de las estrofas más coreadas de la música popular española.

"Tengo que hacerte una pregunta que, si no te la hago, reviento. ¿Tú cobras algo por la de A la sombra de los pinos?", le lanzó el presentador, haciendo alusión directa a la famosa sevillana Cántame. Ante la expectación del público y del propio conductor del espacio, María del Monte respondió rotunda: "No". La negación tan tajante provocó el asombro inmediato de Pablo Motos, quien replicó con un sorprendido "¿No?", recordando a todos los espectadores que se encontraban ante "la sevillana de las sevillanas", una pieza que ha sonado incansablemente en fiestas y ferias durante décadas. El impacto de la revelación fue tal que incluso una de las hormigas del programa intervino con humor comentando que se había agobiado ante tal panorama, a lo que la invitada reaccionó compartiendo el mismo sentimiento al afirmar que ella también se agobiaba, pero insistiendo firmemente en su negativa.

A partir de ese momento, la cantante andaluza se dispuso a desgranar ante la audiencia los motivos reales por los que no ha logrado enriquecerse a costa de su mayor éxito comercial. A través de sus palabras, se deslizó una velada pero contundente crítica hacia las despiadadas prácticas y cláusulas que la industria musical suele imponer a los artistas que están dando sus primeros pasos en el sector profesional. La folclórica recordó detalladamente que aquella canción fue el primer tema del disco de sevillanas que grabó en los inicios de su carrera, una etapa de mucha vulnerabilidad para cualquier intérprete.

En ese sentido, la artista explicó detalladamente en el plató de Antena 3 las dinámicas de aquellos años diciendo que "cuando grabas tu primer disco, normalmente, casi todos —y especificando que decía casi todos para que no se le ofendiera nadie— son contratos leoninos". Añadió que tú, en tu situación personal, y en tu ansia por querer estar ahí, firmas lo que te pongan por delante, reconociendo de este modo que, bajo aquellas circunstancias de inexperiencia y deseo de triunfar, las condiciones contractuales que aceptó en su momento no eran ni mucho menos las mejores.

No obstante, en su firme pretensión de ser completamente transparente y no engañar a nadie, María del Monte quiso matizar sus declaraciones y admitió que sí llegó a ganar dinero a través de otra vía legal asociada a la música, explicando que ganó dinero con los royalties porque tuvo la gran suerte de que la gente comprara muchos discos, aunque inmediatamente después aclaró, restándole misticismo al asunto, con un directo: "Tampoco te creas".

Fue en ese punto de la conversación cuando Pablo Motos intervino de nuevo para delimitar el núcleo de su pregunta inicial, aclarando que él se refería específicamente a los derechos de autor, definiéndolos ante el público de El Hormiguero como "esto que se dice de que es el sueldo Nescafé, que es una cosa que cada vez que se oye cobras un poquito y si se oye mucho, pues cobras mucho". Ante esta puntualización sobre los ingresos pasivos que generan las composiciones a lo largo del tiempo, la artista aprovechó para mirar al futuro con optimismo y cerrar el bloque con un toque de humor, haciendo referencia a su nuevo tema musical al asegurar entre risas que "de este nuevo sí", por lo que pidió al presentador que lo pusiera de vez en cuando, porque de este sí que percibirá esos beneficios.