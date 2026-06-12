¿Shakira o "Shakira de Temu"? El Mundial arranca con un show que incendia las redes tras su actuación

La ceremonia inaugural del Mundial de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México reunió a algunas de las principales figuras de la música latinoamericana. Entre ellas estuvo Shakira, que interpretó el tema Dai Dai junto al artista nigeriano Burna Boy ante más de 80.000 espectadores. Sin embargo, tras el espectáculo, las redes sociales se llenaron de comentarios que cuestionaban si la persona que apareció sobre el escenario era realmente la artista colombiana.

Las especulaciones comenzaron a extenderse pocas horas después de la ceremonia. Algunos usuarios señalaron que la cantante parecía "distinta" o "irreconocible" en determinados planos de televisión, mientras que otros pusieron el foco en aspectos relacionados con la realización del espectáculo y el sonido de la actuación.

La polémica surgió principalmente en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde numerosos usuarios compartieron vídeos y capturas de pantalla de la actuación.

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

Parte de los comentarios se centraron en la apariencia física de la cantante, mientras que otros cuestionaban si algunos fragmentos de la actuación podían haber estado pregrabados. Este tipo de observaciones no son nuevas en grandes eventos musicales y ya habían aparecido en anteriores actuaciones de Shakira en espectáculos multitudinarios.

El papel de la imitadora Shakibecca

Las especulaciones también recuperaron una historia conocida entre los seguidores de la cantante. En los últimos años ha ganado popularidad en América Latina la venezolana conocida como Shakibecca, una imitadora que mantiene un notable parecido físico con la artista colombiana.

La imitadora ha protagonizado en varias ocasiones situaciones en las que algunas personas llegaron a confundirla con la propia Shakira durante actos públicos y conciertos, lo que generó numerosas bromas en redes sociales.

Tras la inauguración del Mundial, algunos usuarios comenzaron a vincular ambas historias y plantearon, en muchos casos en tono humorístico, que la persona que actuó en el Estadio Azteca podía ser la doble. Entre los comentarios más compartidos aparecieron expresiones como "una Shakira de Temu".

Se me hace que mandaron a Shakira por Temu 🤔 pic.twitter.com/WpHlWr0lFV — Larisa (@Olvidismos) June 12, 2026

Hasta el momento, no existe ninguna evidencia ni información contrastada que indique que la actuación corrió a cargo de una doble o de una imitadora. Tampoco se ha producido ninguna comunicación oficial que cuestione la participación de la artista colombiana en la ceremonia.