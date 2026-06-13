Shakira comparte un video para zanjar los rumores sobre su supuesta doble en el Mundial 2026

El arranque del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ha estado rodeado de una inmensa expectación tanto dentro como fuera del terreno de juego. Este jueves, 11 de junio, el torneo más importante del fútbol internacional dio su pistoletazo de salida oficial con un partido inaugural disputado en el emblemático Estadio Azteca, donde la selección de México se impuso con autoridad a Sudáfrica con un marcador de 2-0. Sin embargo, más allá de lo estrictamente deportivo, el preludio del encuentro acaparó una gran atención mediática gracias a una espectacular ceremonia de inauguración.

El show musical contó con la participación de artistas internacionales de la talla de la banda mexicana Maná o Dalinda, pero fue Shakira quien acaparó la gran mayoría de los focos. La superestrella colombiana saltó al escenario junto al artista nigeriano Burna Boy y un gran despliegue de bailarines para interpretar Dai Dai, la canción oficial de esta cita deportiva. A pesar del despliegue escénico, la actuación de la de Barranquilla tardó muy poco en convertirse en el centro de una encendida polémica en las redes sociales.

Pocas horas después de finalizar el evento, se abrió un intenso debate en las redes sociales provocado por las dudas de multitud de internautas, quienes afirmaron con rotundidad que la persona que cantó y bailó sobre el césped del Estadio Azteca no era la verdadera Shakira, sino una doble o alguien con un físico extremadamente parecido. El revuelo en torno a esta supuesta suplantación creció de tal manera que la propia cantante decidió intervenir de forma indirecta para zanjar los rumores y demostrar su implicación directa en el show de apertura del torneo.

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

Para poner fin a las teorías de la conspiración de sus seguidores, la intérprete recurrió a su cuenta personal de TikTok para publicar un vídeo grabado entre bambalinas que sirve como prueba irrefutable de su presencia física en el coliseo mexicano. Shakira acompañó este clip de vídeo con las siguientes palabras: "Mi ensayo antes de subir al escenario en la ceremonia inaugural". En las imágenes difundidas se puede observar a la cantante colombiana accediendo a un Estadio Azteca completamente vacío en las horas previas al show, ensayando codo con codo junto a su grupo de coreografía y coordinándose con Burna Boy para clavar los ya característicos pasos de baile del single del Mundial.

Las pruebas visuales aportadas por la artista en su publicación terminaron por desmontar las especulaciones de las redes, ya que en los ensayos previos lucía exactamente el mismo estilismo con el que posteriormente saltó a escena