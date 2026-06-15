El surrealista debate de Supervivientes: confesiones de robos, trampas y el vacío a Maica Benedicto

El debate final de Supervivientes reunió a los concursantes de la edición de 2026, en lo que fue el colofón a casi 100 días de aventura en los Cayos Cochinos de Honduras.

Un debate que la propia Sandra Barneda calificó de "surrealista", en el que los concursantes se pisaron constantemente la palabra, varios empezaron a confesar robos y trampas que no detectó la organización, pasando por reconciliaciones a medias y ajustes de cuentas que llevaban semanas pendientes.

La entrada al plató de Maica Benedicto, ganadora de la edición con un récord histórico de votos en la primera final femenina en 15 años, no fue exactamente la ovación que cabría esperar. Pocos compañeros se acercaron a felicitarla; la excepción fue Claudia Chacón, su aliada durante la aventura, que la recibió con un abrazo y hasta se lanzó a bailar con ella en el centro del plató.

La propia Maica reconoció la frialdad del reencuentro con naturalidad: aceptó que el 90% de sus compañeros no deseaba que ganara, pero subrayó que la victoria es suya de todas formas, y destacó a Marisa Jara, Claudia y Gabi como sus verdaderos apoyos durante el concurso.

La gala contó con prácticamente la plantilla completa de la edición, pero con dos huecos llamativos: Paola Olmedo no apareció y nadie hizo mención a su ausencia, e Ivonne Reyes, por motivos de salud, si bien sus compañeros le mandaron besos desde el plató.

Uno de los momentos más inesperados llegó cuando Sandra Barneda pidió a los concursantes que sacaran a la luz los misterios sin resolver de la edición. Lo que no esperaba es que se desatara una riada de confesiones.

Los concursantes confiesan los robos y trampas

Alberto admitió haber robado dos bandejas de pimientos, que acabaron compartiéndose con Gerard y Alvar. Darío se apuntó a la lista con una lata de comida hurtada. Jaime Astrain fue quizá el más llamativo al confesar haberse escondido una recompensa en sus partes. Borja explicó su táctica de pedir a Claudia que mantuviera sus peleas encendidas para que las cámaras fueran detrás de ella y él pudiera recoger cocos sin ser visto. Y Marisa Jara desveló que Alvar le había enseñado a hacer fuego durante horas, mientras "las niñas le decían que hiciera trampas".

Pero si alguien aprovechó el debate para reivindicarse fue Claudia Chacón, que no tardó en retomar el rol de 'villana' que tanto rédito le dio durante el concurso. Cuando entró Alba Paul al plató —recibida efusivamente por la mayoría de sus compañeros— Claudia se negó a felicitarla por su segundo puesto.

La influencer, visiblemente emocionada, lamentó haber aguantado demasiado durante la aventura: "Faltas de respeto, que escupan, que se salten mi espacio, mentiras...". Barneda les pidió a ambas autocrítica: Claudia reconoció que salta demasiado rápido; Alba reflexionó sobre haberse agobiado en exceso.

El programa también propició el reencuentro de Claudia con Almudena, su amiga antes de entrar en el concurso y su distancia al salir. La conversación no dejó a nadie satisfecho del todo. "Ojalá no tener amigas como tú, porque yo he estado cuando lo has necesitado", le espetó Claudia. Almudena respondió con un gesto de humildad: "Por una vez que no te defendí me llamas mala amiga. Te pido perdón porque a lo mejor esperabas algo de mí que no te di".

Y en cuanto al protagonismo inesperado, este fue para Alex Ghita, a quien Barneda llegó a pedir que dejara de intervenir porque su protagonismo resultaba excesivo con relación a su experiencia, teniendo en cuenta que fue el primero en abandonar. Para mayor sorpresa, el entrenador personal que había llegado al reality asegurando que ganaría, pidió una "segunda oportunidad" a la organización para mejorar su rendimiento, algo que causó incredulidad y risas entre los presentes.