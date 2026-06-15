La Fundación Vicente Ferrer celebra 30 años en España con una gran gala por la infancia

La Fundación Vicente Ferrer celebrará el próximo 18 de junio la primera edición de Gala Esentia en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid, una cita solidaria destinada a recaudar fondos para proyectos de protección infantil y que servirá también para conmemorar los 30 años de la entidad en España. La velada reunirá a personalidades del ámbito cultural, social y empresarial en torno a una causa común: impulsar oportunidades para niños en situación de vulnerabilidad.

La organización presentó este martes los detalles del evento durante una rueda de prensa celebrada en la Roman Brands House, donde avanzó parte de la programación de una gala concebida como un espacio de encuentro entre cultura y compromiso social.

Leonor Watling y Pablo Rivero conducirán la velada

La actriz y cantante Leonor Watling y el actor y escritor Pablo Rivero serán los encargados de presentar la Gala Esentia, una ceremonia articulada en torno a tres actos —Origen, Acción y Emoción— con los que la fundación recorrerá su trayectoria y el trabajo desarrollado en favor de la infancia.

Durante el acto de presentación, Pablo Rivero señaló que participar en el proyecto supone "poner la cultura y la emoción al servicio de algo verdaderamente importante" y defendió la capacidad de las historias para generar conciencia y situar a la infancia "en el centro de la construcción de una sociedad más justa y más humana".

El bloque denominado Origen contará además con la participación especial de Cayetana Guillén Cuervo, actriz, periodista y embajadora de la Fundación Vicente Ferrer, vinculada a la labor de la organización.

Música en directo y reconocimientos durante la gala

La música tendrá un papel destacado durante la noche con actuaciones de la cantante y compositora María José Llergo, el Coro Talía infantil y Marilia, cantante, autora y cofundadora de Ella Baila Sola, que coincide este año con el 30 aniversario de su carrera musical.

"Hay proyectos que te recuerdan que lo importante sigue estando en las personas. Poder acompañar una noche como Gala Esentia, donde la música y la solidaridad se unen para apoyar a la infancia, es algo muy especial para mí", afirmó Marilia durante la rueda de prensa.

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Uno de los momentos centrales será la entrega de los Premios Esentia, creados para reconocer trayectorias vinculadas al compromiso humano y social. En esta primera edición, los galardones distinguirán al periodista Iñaki Gabilondo y a la fotógrafa Cristina García Rodero.

Las piezas, diseñadas por Eduardo Pérez-Cabrero, nacen con la intención de reconocer miradas y trayectorias que, según la fundación, contribuyen a generar conciencia y dignidad.

Un menú de Mario Sandoval inspirado en la infancia

La propuesta gastronómica de la noche llevará la firma del chef Mario Sandoval, responsable del restaurante Coque y distinguido con dos estrellas Michelin. El cocinero ha diseñado un menú exclusivo para Gala Esentia inspirado en la infancia, la memoria y el regreso a lo esencial.

La gala incluirá también una rifa solidaria con experiencias y premios aportados por distintas firmas colaboradoras y patrocinadores, entre ellos Calzados Pitillos, Jumbo Tours, Only You Hotels, Sony Music, Simorra, Misako, DS Automobiles, Pedro del Hierro, Seiko, Rituals y Kiko Milano.

La recaudación apoyará proyectos infantiles en varios países

Los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a programas de educación, salud, nutrición, inclusión y protección infantil que la Fundación Vicente Ferrer desarrolla en India, Nepal, Mozambique, Sri Lanka, Filipinas, Palestina y España.

Además del respaldo de patrocinadores, la organización ha habilitado distintas formas de colaboración, como la asistencia mediante cubierto solidario o las aportaciones a través de la fila solidaria o fila cero, dirigida a quienes quieran contribuir sin acudir presencialmente.

La directora general de Fundación Vicente Ferrer España, Luz María Sanz, explicó que la entidad ha impulsado esta iniciativa tras tres décadas de activity en España y más de 57 años de trabajo en India, con el objetivo de crear una cita anual alrededor de la infancia y el acceso a oportunidades.