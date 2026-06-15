'Pasapalabra' estrena esta semana su nueva prueba final tras perder el Rosco

Los espectadores de Pasapalabra están a punto de asistir a uno de los cambios más significativos en la historia del concurso. Antena 3 ha decidido renovar por completo la prueba que cierra cada programa y estrenará una nueva mecánica que tomará el relevo de El Rosco, una de las señas de identidad más reconocibles del espacio televisivo.

La transformación llega después de que cuestiones relacionadas con los derechos de explotación obligaran a retirar la emblemática prueba final. Ante este escenario, la cadena ha optado por desarrollar una alternativa propia con la que pretende mantener la emoción y la competitividad que han caracterizado al concurso durante décadas.

Aunque los responsables del programa han mantenido en secreto gran parte de los detalles, la expectación entre los seguidores es máxima y la cadena ya anuncia para este viernes 19 de junio su nueva prueba final. La nueva fase decisiva buscará poner a prueba los conocimientos y la rapidez mental de los concursantes, conservando el espíritu que ha convertido a Pasapalabra en uno de los formatos más exitosos de la televisión española.

Atresmedia acaba de anunciar que este viernes se estrenará la "Nueva prueba final" de Pasapalabra El concurso no puede seguir emitiendo 'el Rosco' como hasta ahora tras una sentencia del Tribunal Supremo pic.twitter.com/aOsAL1T2S4 — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) June 15, 2026

El cambio supone un desafío para el equipo del programa, que afronta la difícil tarea de sustituir una sección profundamente arraigada entre la audiencia. Durante años, El Rosco ha sido el momento más esperado de cada emisión y el escenario de algunos de los mayores premios entregados por el concurso.

Desde la cadena confían en que la renovación permita abrir una nueva etapa sin perder la esencia del formato. Además, consideran que la incorporación de una prueba inédita puede aportar frescura al espacio y sorprender a los espectadores habituales.

La cuenta atrás ya ha comenzado. En los próximos días se conocerá si esta apuesta logra conquistar al público y convertirse en el nuevo símbolo de un programa que, una vez más, demuestra su capacidad para reinventarse.