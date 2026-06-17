La profunda transformación que atraviesa Radiotelevisión Española en la gestión de sus contenidos ha desencadenado una reestructuración de gran envergadura en uno de sus formatos más consolidados. El magacín divulgativo Aquí la Tierra se encuentra inmerso en un proceso de cambio radical motivado por la internalización de su producción, una estrategia de la Corporación pública que busca valerse en exclusiva de profesionales de la casa y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio. Esta decisión administrativa ha provocado un auténtico terremoto interno dentro del equipo, traduciéndose en una oleada de salidas forzosas que afecta de manera directa a los rostros más visibles de la edición de fin de semana, la cual hasta ahora dependía de la contratación externa a través de la productora Catorce Comunicación.

Entre las bajas más significativas y de mayor calado para la audiencia destaca la marcha de Quico Taronjí, quien dice adiós al espacio tras una década ininterrumpida formando parte del proyecto. Al tratarse de un profesional vinculado contractualmente a la productora externa y no a la plantilla directa de RTVE, el presentador de la versión dominical ha quedado apartado del formato junto a una parte sustancial de su equipo técnico y de redacción. Esta salida se suma a la ya conocida de Isabel Moreno, quien recientemente utilizó sus redes sociales para despedirse de los espectadores al confirmarse que no formaría parte de la nueva etapa del programa, evidenciando el desmantelamiento del bloque que hasta ahora sostenía las emisiones no diarias.

Para suplir estas ausencias y asumir las riendas de la conducción dominical, la cadena pública ha decidido apostar por un perfil reconocido por la audiencia de la casa. Marc Santandreu, físico y meteorólogo, ha sido el elegido para incorporarse como presentador titular del espacio, compartiendo la responsabilidad del formato con Jacob Petrus, quien continuará de manera habitual al frente de las emisiones de lunes a viernes. Santandreu no es un extraño para el equipo ni para los seguidores de Aquí la Tierra, dado que ya había asumido la presentación del magacín de forma puntual en ausencia de los conductores habituales. Este movimiento supone además su regreso a la primera línea de la cadena tras haber capitaneado el programa de divulgación Curiosity en La 2 y haber integrado el trío inicial de conductores del magacín matinal Mañaneros junto a Jaime Cantizano y Miriam Moreno.

A pesar de la honda renovación de su personal y del cambio en el modelo de gestión, RTVE asegura que tiene la intención de preservar la identidad y la esencia que han asentado el formato a lo largo de estos años. El programa mantendrá su estructura habitual apoyada en el trabajo de plató y en la emisión de reportajes centrados en la meteorología, la climatología, la naturaleza y la gastronomía, aunque a partir de ahora toda la factura técnica y humana dependerá por completo de los recursos internos de la Corporación.

La obligada transición hacia el modelo interno no solo ha afectado a los presentadores titulares, sino que ha provocado una sucesión de despedidas entre el cuerpo de reporteros que dotaba de contenido a las secciones de calle. Rostros tan emblemáticos del programa como Cris Tovar y Lucía Mbomio han oficializado sus salidas a través de mensajes públicos en sus redes sociales, compartiendo la melancolía por el cierre de un ciclo de doce años de emisiones.

Tovar ha manifestado el pesar que le genera tener que distanciarse de la red de productores y trabajadores del sector primario a los que el programa ha visibilizado durante más de una década, expresando su deseo de que el colectivo mantenga su ventana pública en la nueva era del formato. Por su parte, Mbomio ha mostrado su gratitud hacia el público y hacia los compañeros, tanto del equipo visible como del técnico, ensalzando los conocimientos que adquirió de la gente del campo a lo largo de sus años como reportera en la televisión pública. De este modo, la refundación de Aquí la Tierra se consuma entre la nostalgia de un equipo saliente y el reto logístico de una Corporación que asume por completo el control de su franja.