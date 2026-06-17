La mañana televisiva en Televisión Española ha vivido un repentino cambio de fichas con la salida temporal de Silvia Intxaurrondo de las pantallas de La Hora de La 1. Tras una breve transición el pasado lunes en la que Álex Barreiro asumió los mandos del magacín, el periodista Lluís Guilera se ha puesto de forma oficial al frente del formato matinal. El propio comunicador catalán fue el encargado de avanzar su regreso a través de sus redes sociales el pasado 15 de junio, señalando que pasaría "unos días" en el espacio de la televisión pública, un puesto que no le resulta ajeno ya que formó parte de la dirección del programa en sus inicios en 2020 y ejerció como sustituto en 2022. Sin embargo, su retorno a la primera línea del foco mediático ha venido acompañado de una intensa polémica en el ecosistema digital que ha reactivado el debate de la gestación subrogada.

La designación de Guilera ha desatado una oleada de críticas procedentes de sectores de la izquierda y del espectro de los movimientos feministas en las redes sociales durante los últimos días. El motivo del descontento no reside en su trayectoria periodística en los servicios informativos de RTVE, donde recaló en 2005 tras formarse en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajar en medios locales, sino en un aspecto de su ámbito personal que ha vuelto a la palestra informativa. El presentador fue padre en el año 2015 de dos hijos mellizos mediante gestación subrogada junto a su entonces pareja, el repostero Juan Pablo Martín.

Esta circunstancia ha provocado que numerosos usuarios, perfiles vinculados a la izquierda política y activistas abolicionistas de los vientres de alquiler muestren su disconformidad con que un rostro que ha recurrido a esta práctica, catalogada por estos sectores como una forma de explotación hacia las mujeres y de mercantilización de menores, asuma la conducción de uno de los principales programas de la televisión pública nacional. Las críticas en plataformas como X e Instagram se han sucedido con mensajes que cuestionan los criterios éticos de la corporación pública al situarlo al frente del matinal y exigen una postura más firme contra los procesos de filiación realizados en el extranjero mediante este método.

Ante la polémica recurrente que suele rodear esta faceta de su vida, Lluís Guilera se ha pronunciado públicamente sobre el tema en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años, defendiendo su modelo de familia y el proceso por el cual fue padre. El periodista ha utilizado habitualmente sus redes sociales, especialmente su cuenta de Instagram con más de 30.000 seguidores, para naturalizar su paternidad y visibilizar la crianza de sus hijos, compartiendo de forma periódica imágenes del crecimiento de los menores y de su vida cotidiana.

En sus intervenciones y declaraciones previas sobre la gestación subrogada, el presentador siempre ha mantenido una postura de firme defensa de la legalidad y la seguridad del proceso que llevó a cabo, argumentando que se realizó bajo un marco regulado fuera de España y con un respeto absoluto hacia todas las partes implicadas. Frente a quienes le acusan desde posturas progresistas de vulnerar los derechos de las mujeres, Guilera ha respondido reivindicando el derecho de las familias homoparentales a tener descendencia y lamentando la estigmatización que, a su juicio, sufren los menores nacidos mediante estas técnicas debido al debate político.

A pesar del revuelo y de las peticiones de explicaciones que se han multiplicado en las últimas jornadas digitales coincidiendo con su debut, ni el presentador ni la dirección de RTVE han realizado comentarios adicionales sobre esta última campaña de críticas, limitándose a centrar su actividad en la labor estrictamente profesional del periodista al frente del espacio matinal, cuya duración exacta todavía no ha sido confirmada por la cadena.