Desaparecen más de 1.500 programas de 'Pasapalabra' por orden judicial

El panorama televisivo español se enfrenta a un vuelco histórico tras la reciente e inapelable resolución del Tribunal Supremo, que ha ratificado un durísimo revés judicial para Atresmedia. El alto tribunal ha desestimado de forma definitiva los recursos presentados tanto por el grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes como por la multinacional ITV Studios, confirmando así la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Barcelona dictada en 2022. Con este fallo, la justicia española determina que El Rosco, la prueba más emblemática del concurso Pasapalabra, es en realidad una obra protegida por los derechos de propiedad intelectual, cuya titularidad legítima pertenece en exclusiva a la productora neerlandesa MC&F.

La resolución judicial va un paso más allá de la mera disputa comercial al argumentar que este espacio no constituye una simple idea genérica de concurso, sino que se trata de un formato televisivo minuciosamente desarrollado, estructurado y provisto de una complejidad lo suficientemente singular como para gozar de la máxima protección legal.

Esta contundente decisión de los tribunales altera de manera radical el tablero audiovisual y fuerza a Antena 3 a implementar cambios drásticos de forma inmediata. La cadena principal de Atresmedia se ve obligada a erradicar de su parrilla la mítica prueba, fijando la emisión del último rosco de su historia actual para este mismo jueves 18 de junio. En un intento por salvaguardar uno de sus formatos más exitosos y mantener los excepcionales índices de audiencia que cada tarde arrastra el programa, el grupo ya ha anunciado que este próximo viernes 19 de junio se estrenará una prueba final completamente nueva y rediseñada. No obstante, las consecuencias financieras y operativas del litigio van mucho más allá de una simple renovación de contenidos, ya que la justicia también ha dictaminado que Atresmedia deberá afrontar el pago de una cuantiosa indemnización a favor de MC&F para resarcir los daños y perjuicios morales derivados de la infracción de derechos de autor.

El alcance del mandato judicial posee unas dimensiones operativas sin precedentes, afectando gravemente al patrimonio audiovisual reciente del grupo de comunicación. El fallo obliga taxativamente a Atresmedia a la retirada del mercado y posterior destrucción de todas las grabaciones, programas de televisión u obras audiovisuales que contengan el juego en cuestión. El requerimiento se extiende de igual modo a la retirada de los circuitos comerciales, inutilización y destrucción de cualquier elemento material, equipo o instrumento técnico que haya estado destinado de forma principal a la reproducción o fabricación de las emisiones ligadas a El Rosco. Cumpliendo con el estricto calendario fijado por la justicia, que otorga como fecha límite el 18 de junio, la plataforma digital Atresplayer ya ha procedido a borrar de su catálogo un total de 1.539 episodios acumulados a lo largo de los seis años de emisión del concurso en Antena 3, dejando únicamente disponibles para el público sus cinco capítulos más recientes.

Ante este panorama de incertidumbre y secretismo absoluto por parte de los responsables directivos, los detalles técnicos, la mecánica y el nombre oficial de la prueba que tomará el relevo definitivo de El Rosco se mantienen bajo secreto. El gran desafío de la cadena consistirá en lograr que la nueva sección final consiga retener la fidelidad y el magnetismo que el formato original despertaba diariamente en millones de espectadores. Pese al terremoto logístico e institucional que vive el concurso, Atresmedia ha querido transmitir tranquilidad a su audiencia confirmando que Roberto Leal se mantendrá de forma inalterable al frente de Pasapalabra, garantizando asimismo que la estructura general de las pruebas previas del programa no sufrirá ninguna modificación estructural, concentrando todo el cambio visual y conceptual en los decisivos minutos finales del espacio.