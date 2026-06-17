Isabel Moreno, meteoróloga de 'Aquí la Tierra', se despide tras casi nueve años en el programa

La meteoróloga Isabel Moreno ha anunciado su salida de Aquí la Tierra, el popular espacio de divulgación y actualidad de La 1, poniendo fin a una etapa profesional que comenzó en octubre de 2017. La comunicadora compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde quiso hacer balance de una experiencia que ha marcado gran parte de su carrera televisiva.

Para acompañar su despedida, Moreno publicó dos imágenes muy significativas: una correspondiente a su primera aparición en el programa y otra tomada durante su última intervención. Junto a ellas, recordó el recorrido realizado durante estos años. "3.157 días entre ambas fotos", escribió, destacando que nunca imaginó permanecer tanto tiempo en un formato al que llegó con cierta incertidumbre y que terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su trayectoria.

En su mensaje, la meteoróloga dedicó unas palabras de agradecimiento a Quico Taronjí, uno de los rostros más conocidos del programa. Moreno destacó el apoyo recibido por parte del presentador desde sus primeros pasos en televisión, subrayando tanto su calidad humana como profesional durante los años que compartieron plató.

La despedida también estuvo marcada por el reconocimiento al equipo que hace posible el programa cada día. La comunicadora elogió el trabajo de reporteros, redactores, realizadores, cámaras, productores y demás profesionales que forman parte del espacio, asegurando que trabajar junto a ellos ha sido una experiencia enriquecedora tanto a nivel personal como laboral.

Aunque su salida ya es oficial, Moreno aclaró que su despedida definitiva podría demorarse algunos días más. La reorganización de la programación de RTVE debido a las retransmisiones deportivas permitirá que todavía pueda aparecer de forma puntual en emisiones previstas hasta finales de junio.

Antes de cerrar su mensaje, la meteoróloga tuvo un recuerdo especial para los espectadores que han seguido el programa durante todos estos años. Agradeció el cariño recibido por parte de la audiencia y el respaldo que ha acompañado al equipo temporada tras temporada.

Con este adiós, Isabel Moreno pone fin a una etapa de casi nueve años vinculada a Aquí la Tierra, uno de los formatos más consolidados de la televisión pública española desde su estreno en 2014.