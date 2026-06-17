Marc Giró se compara con Leire Díez: "A mi lado es una aficionada"

La nueva entrega del programa Cara al Show, emitido por laSexta, arrancó poniendo sobre la mesa la realidad socioeconómica del país con el mensaje de que "el 61% de los españoles no puede asumir un gasto imprevisto", un dato que contrastaba visualmente con el rótulo del novelista, poeta y activista por los derechos civiles estadounidense James Baldwin en la mesa del presentador, Marc Giró. Tras esta introducción, el conductor del espacio televisivo pronunció su habitual monólogo satírico, el cual dedicó en esta ocasión a responder directamente a sus "odiadores y haters". Giró alegó de forma irónica que el suyo es un "programa inclusivo" que busca que todo el mundo se sienta escuchado, sirviendo de preámbulo para dar paso a la "nueva edición de Hate Oír", la sección en la que repasa las críticas más feroces que recibe en las redes sociales.

Durante la sección, Giró mostró en pantalla dos mensajes insultantes que le llamaban "marica mala" y "maricona mala". El presentador tiró de su característico humor ácido y comentó lo siguiente: "Me han pillado al vuelo. Me disgustaría tener odiadores con poca capacidad intelectual. Efectivamente, soy una marica mala, y de las peores, o ¿cómo creen que he llegado hasta aquí?". Para desarrollar la broma, comenzó a enumerar situaciones ficticias sobre cómo supuestamente habría boicoteado las carreras de otras celebridades para mantener su puesto: "Los Javis querían presentar un late night y les puse la zancadilla y tuvieron que dedicarse a la mierda del cine. Rosalía también querían ser presentadora de late night, pero le cerré el paso y mírala ahora triunfando mundialmente. ¿Acaso creen que Felipe VI quería ser rey de España? Para nada, quería presentar un late night, pero se topó conmigo y tuvo que aceptar su destino". Acto seguido, remató la mofa institucional subrayando: "He hecho más por la monarquía en este país que el PSOE".

La retahíla de comentarios sarcásticos no se detuvo ahí, y el comunicador continuó exagerando su personaje televisivo añadiendo lo siguiente: "Para llegar hasta aquí he manipulado, he extorsionado, he mentido... A mi lado Leire Díez es una aficionada". Posteriormente, Giró exhibió otro mensaje de la audiencia en el que se leía que "los gays me caen muy bien, pero no puedo con los mariquitas". Ante esto, el presentador lanzó una pregunta reflexiva y punzante al aire: "¿A qué se refiere esta persona con gays?".

Aprovechó el momento para señalar que muchos espectadores le critican habitualmente "por ser maricón, también por ser la cuota catalana y también por ser de la izquierda caviar de manual", un reproche que se tomó de forma literal haciendo que el propio público del plató consumiera caviar en ese mismo instante. Para finalizar la sección, leyó un último comentario que directamente le mandaba a "tomar por culo", un exabrupto que el catalán zanjó con su habitual irreverencia y con la siguiente respuesta: "Ya me gustaría irme a tomar por culo, pero el sexo anal una vez más tendrá que esperar, porque tengo que presentar este programa y soy un profesional".

Futuro incierto en laSexta por crisis de audiencias

A pesar del ruido mediático que generan los monólogos de Marc Giró y de su constante presencia en las redes sociales debido a sus comentarios provocadores, la realidad de las cifras tradicionales de televisión pinta un panorama muy diferente y preocupante para la continuidad de Cara al Show. El espacio no ha logrado conectar con el público mayoritario de la cadena, cosechando datos de audiencia notablemente inferiores a la media diaria de laSexta, lo que ha encendido las alarmas en los despachos de Atresmedia.

Esta persistente debilidad en los índices de audiencia sitúa al programa en la cuerda floja, abriendo un debate interno sobre su viabilidad económica y comercial. En el competitivo entorno televisivo actual, mantener un formato que no responde a las exigencias del prime time o de las franjas secundarias es un lujo difícil de sostener, por lo que el peligro de una cancelación prematura o de una no renovación planea firmemente sobre el proyecto de Giró si la tendencia no experimenta un giro drástico en las próximas semanas.