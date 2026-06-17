Por qué uno de los realities más vistos de Asia ha elegido Ponferrada para grabar su 2º temporada

Ponferrada se ha convertido en una de las localizaciones de la segunda temporada de What a Trip, un programa internacional de viajes y aventuras coproducido por la televisión pública de Singapur Mediacorp, la plataforma de streaming Friday Video y Grayscale Production. El equipo del formato ha iniciado en la capital berciana parte de un recorrido que llevará a más de 80 profesionales de China, Singapur y Japón por distintas zonas de Castilla y León para mostrar patrimonio, gastronomía, oficios tradicionales y formas de vida vinculadas al territorio.

La producción, que prevé su estreno a finales de 2026 en China, Taiwán, Singapur, Japón y Corea del Sur, alcanzará una audiencia potencial de más de 120 millones de espectadores y estará disponible en chino, inglés y castellano.

La Herrería de Compludo abre el rodaje en El Bierzo

La primera parada del equipo en Ponferrada tuvo lugar en la Herrería de Compludo, monumento nacional desde 1968 situado en la localidad del mismo nombre. Este enclave histórico conserva un sistema tradicional de aprovechamiento hidráulico destinado a las labores de forja y continúa vinculado a la actividad desarrollada por varias generaciones de herreros.

Durante la grabación, los participantes del programa tuvieron que afrontar un reto relacionado con este oficio tradicional. La prueba consistió en forjar una espada bajo la supervisión de la familia que mantiene viva la actividad de la herrería, un elemento que la producción consideró especialmente representativo de la identidad de la comarca.

Según ha explicado el teniente de alcalde y concejal de Turismo de Ponferrada, Iván Alonso, la elección de esta localización respondió a la búsqueda de espacios con características diferentes a las de otros destinos incluidos en el recorrido.

"Se han fijado en la belleza del entorno natural de Ponferrada, algo que no ofrecían otros municipios, y en la singularidad de la Herrería de Compludo para animarse a rodar aquí", señaló.

Alonso ha indicado además que los responsables del proyecto ya conocían la historia de la instalación y el trabajo desarrollado por las generaciones que han mantenido su actividad hasta la actualidad.

El Mercado de Abastos, escaparate de los productos bercianos

Tras la grabación en Compludo, el equipo se desplazó al Mercado de Abastos de Ponferrada, donde una de las participantes realizó compras de productos locales para mostrar al público asiático la experiencia de un mercado tradicional berciano.

Durante el recorrido adquirió distintos alimentos, entre ellos embutidos, verduras, pan y queso, mientras visitaba varios de los puestos del recinto.

Por su parte, el concejal de Comercio, David Pacios, ha destacado la relevancia de que la producción haya incluido este espacio dentro de las localizaciones elegidas.

"Que se hayan fijado en el mercado, en algo tan tradicional en Ponferrada como es el Mercado de Abastos, es un orgullo", ha afirmado.

Pacios ha señalado además que esta presencia internacional contribuye al objetivo municipal de reforzar el atractivo turístico del mercado, además de poner en valor los productos que se comercializan en él.

Un recorrido por siete provincias de Castilla y León

La segunda temporada de What a Trip recorrerá durante las próximas semanas más de una veintena de localizaciones distribuidas por varias provincias de Castilla y León, entre ellas León, Valladolid, Zamora, Salamanca, Burgos, Soria y Segovia.

La intención de la producción es acercar al público asiático historias vinculadas a los territorios visitados, con especial atención a la gastronomía, el patrimonio cultural y los oficios tradicionales.

La directora ejecutiva del programa, Wen Tseng, ha destacado durante el rodaje el interés que despertó la Herrería de Compludo dentro del equipo de producción.

"La Herrería tiene una metodología muy exquisita, muy peculiar", ha señalado al referirse al funcionamiento de esta instalación histórica.

La elección de Ponferrada responde a la búsqueda de escenarios que permitan mostrar aspectos diferentes de la cultura española, más allá de los monumentos habitualmente asociados al turismo internacional.

Una producción con alcance internacional

La primera temporada de What a Trip registró más de 200 millones de visualizaciones en Asia, según datos facilitados por la organización. Para esta nueva edición, la producción ha reunido a participantes con gran notoriedad en varios países del continente asiático.

Desde el Ayuntamiento de Ponferrada destacan que toda la gestión relacionada con la llegada del programa —incluidos permisos de rodaje, logística, localización de espacios y coordinación operativa— se realizó a través de la Concejalía de Turismo.

La grabación en la ciudad permitirá que lugares como la Herrería de Compludo y el Mercado de Abastos aparezcan en una producción que se distribuirá en algunos de los principales mercados audiovisuales de Asia.