Christian Gálvez desvela las conversaciones 'secretas' que mantuvo con directivos de Antena 3

La trayectoria del presentador Christian Gálvez cambió de forma radical en el año 2019, un momento clave en la historia de la televisión española que ha vuelto a la palestra informativa debido a los recientes reveses que sufre el actual Pasapalabra con la pérdida de su prueba estrella. En una extensa conversación en el pódcast Lo que tú digas, conducido por Álex Fidalgo, el comunicador madrileño ha querido echar la vista atrás para analizar en profundidad cómo vivió la traumática cancelación del concurso en Telecinco por orden del Tribunal Supremo tras un litigio por los derechos de autor con la productora británica ITV. El actual marido de Patricia Pardo ha desvelado los entresijos de aquellos días de confusión y ha contextualizado las intensas negociaciones que mantuvo con Atresmedia, el grupo competidor que terminó haciéndose con el formato, aclarando por primera vez los motivos reales que le llevaron a rechazar la oferta para seguir al frente del espacio.

La cancelación del exitoso concurso de Mediaset se produjo de la noche a la mañana, dejando en shock tanto a la audiencia como al propio equipo que lo sacaba adelante cada tarde. Recordando el impacto inicial de la sentencia judicial que obligó a suspender las emisiones tras más de doce años en antena, el presentador ha revivido el desconcierto que imperaba en los pasillos de Telecinco, confesando que "de un día para otro, aquello terminó". Esta drástica interrupción del espacio dejó en él una profunda espina clavada, motivada por la imposibilidad de dirigirse a los espectadores que le habían acompañado durante más de una década. En sus propias palabras, lo que más le dolió de la situación "fue esa sensación de pérdida de no haber podido despedirme de la gente. No pude dar las gracias ni explicar nada". Según relata el comunicador, el proceso estuvo marcado por un hermetismo absoluto dentro de la propia empresa, donde los detalles legales se manejaban con la máxima cautela, reconociendo que "había mucho secretismo y mucha prudencia con lo que se podía decir. Yo desconocía muchos de los entresijos de lo que estaba pasando".

A pesar de que el conflicto en los tribunales era de conocimiento público, la plantilla confiaba en que se alcanzaría un acuerdo de última hora que evitara la muerte del programa en Telecinco. Christian Gálvez admite que estuvo al tanto del devenir judicial, pero que nunca imaginó un desenlace tan destructivo para su rutina profesional y personal. "Sabía que había una sentencia, pero no sabía si se iba a arreglar o no. Todo el mundo pensaba que se iba a solucionar y al final no se solucionó", ha explicado el madrileño al recordar el vuelco que dio su existencia en ese preciso instante. La desaparición de su principal sustento laboral le sumió en un periodo de enorme vulnerabilidad psicológica, obligándole a replantearse su futuro inmediato tras trece años de estabilidad absoluta. "Llevaba casi 13 años haciendo lo mismo, organizando mi vida alrededor de eso. Y ahí empiezan los miedos, las dudas y la incertidumbre. Piensas: '¿Y ahora qué hago?'", ha rememorado con total sinceridad.

El proceso de cierre no solo truncó una etapa de éxito, sino que dejó secuelas emocionales en el presentador por las formas en que se ejecutó la orden judicial. Al analizar la herida que dejó aquel episodio, Gálvez admite que prefiere mantenerse al margen de la versión actual del concurso en Antena 3, la cual también experimenta ahora tensiones en los tribunales por la propiedad de El Rosco. "No lo veo por salud mental", advierte el comunicador, quien al mirar atrás califica la experiencia como algo sumamente doloroso y confuso. "Al ser tan brusco y tan violento, te preguntas si fue justo, si fue injusto, si la sentencia fue pertinente o no. Todavía sigue existiendo el gran problema legal de todo aquello", ha señalado para contextualizar la complejidad del entramado jurídico que rodea al formato televisivo.

En mitad de todo ese terremoto mediático y personal, el grupo Atresmedia comenzó a mover sus fichas para reactivar el concurso en su parrilla y pretendía contar con el rostro histórico del programa como principal reclamo. El propio Gálvez ha confirmado que existió un interés real y directo por parte de la competencia para que diera el salto de cadena junto a los derechos de emisión. "Hubo conversaciones, hubo llamadas. Yo me quedé por fidelidad a Mediaset", ha confesado el presentador, desvelando que sus lazos afectivos e institucionales con su antigua casa pesaron con fuerza. Sin embargo, la lealtad no fue el único factor determinante en su negativa, sino también la falta de garantías absolutas que detectó en la propuesta de la cadena de San Sebastián de los Reyes, intuyendo que no era la baza exclusiva de los directivos. "También me llegó que no era la única opción que tenían, que había planes B. Entonces ante la incertidumbre yo fui de cara a Paolo Vasile en su momento...", ha relatado sobre el encuentro clave que mantuvo con el entonces consejero delegado de Mediaset España para definir su rumbo laboral.

Esa reunión con la cúpula de Telecinco terminó por despejar las dudas del presentador, quien buscaba estabilidad y seguridad económica frente a las incógnitas que planteaba el nuevo proyecto de Atresmedia. El veterano directivo italiano reaccionó de inmediato para retener a una de sus grandes estrellas con una propuesta irrechazable que Gálvez no pudo dejar pasar. "Le dije: 'Me pasa esto' y me ofreció un contrato muy por encima de lo que yo me esperaba. Era este punto de tengo pájaro en mano y lo otro no es cien por cien seguro, y no me quería arriesgar", ha asegurado el comunicador, justificando que la falta de una confirmación rotunda por parte de la competencia acabó inclinando la balanza hacia la opción más segura.

Gálvez profundiza en que la negociación con Atresmedia nunca llegó a ser un compromiso firme bidireccional, ya que descubrió que la cadena barajaba de forma paralela otras alternativas para ocupar la franja de las tardes. "Yo sabía que iba a estar en manos de otra persona", ha advertido al analizar el reparto de responsabilidades en la toma de decisiones de aquellos días. El madrileño detalla que prefirió tomar las riendas de su propio destino antes de quedar supeditado a los descartes o preferencias de terceros. "Tú ten en cuenta que el 50% de la decisión dependía de ellos y el otro 50 de mí. Y cuando yo supe que en su decisión había otros nombres yo ya tomé el 100% de la mía y decidí, entonces ya salió el nombre de la otra persona", ha recordado sobre el proceso que concluyó con el fichaje definitivo de Roberto Leal para liderar la nueva andadura del concurso.

Lejos de guardar algún tipo de rencor o rivalidad hacia su sustituto al frente del formato, Christian Gálvez ha aprovechado la entrevista para deshacerse en elogios hacia el presentador andaluz, ensalzando la labor que realiza diariamente y la versatilidad que demuestra en la pequeña pantalla. Ha desvelado además el elegante gesto de compañerismo que tuvo con él en cuanto se oficializó su incorporación a Antena 3. "Es muy polifacético, lo sigue siendo, entonces muy guay. Además le mandé un mensaje y le di la enhorabuena, le dije: 'Gózalo, porque lo vas a gozar'", ha concluido, demostrando que valora enormemente el trabajo de su sucesor en una etapa televisiva que él mismo recuerda con una mezcla de nostalgia, orgullo y superación personal.