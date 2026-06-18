Objetivo, el subsuelo: Ana Pastor y Zapatero hunden laSexta y empeoran el fracaso de Aimar Bretos

Hay hitos televisivos que se recuerdan por su espectacularidad y otros, como el de anoche, que merecen una mención especial por su capacidad para empeorar lo que ya estaba hundido. Tras semanas en las que San Sebastián de los Reyes contenía el aliento ante la fría acogida de uno de sus estrenos estrella de la temporada, La noche de Aimar, la Dirección de laSexta decidió que la mejor forma de reanimar el prime time era recurrir a los clásicos: un especial de El Objetivo con Ana Pastor. ¿El menú? José Luis Rodríguez Zapatero rindiendo cuentas ante el juez por el caso Plus Ultra. Un plato de rigurosa actualidad política con ese aroma a periodismo de raza que tanto predica la cadena.

El resultado, sin embargo, adquirió tintes más bien dramáticos: el especial capitaneado por Pastor apenas logró congregar a un 3,7% de cuota de pantalla y 261.000 estoicos espectadores. La cifra no solo es pírrica por sí misma, sino que consigue el difícil logro de hacer bueno el accidentado paso de Aimar Bretos por esa misma franja.

El periodista de la cadena SER, cuyo despliegue nocturno ya venía arrastrando el incómodo cartel de fracaso en los despachos, se despidió recientemente de sus entregas semanales con medias que, al menos, superaban la barrera psicológica de los 300.000 fieles. Ayer, Pastor demostró que el suelo del canal es de arena movediza, perdiendo una cantidad sustancial de cuota con un plato fuerte informativo que interesó a menos gente que la reposición de Trivial Pursuit en la segunda cadena de TVE.

El resto de la noche: el fútbol arrasa y Feijóo resiste

Mientras en laSexta se hacía el silencio, el resto del panorama televisivo jugaba en otra liga, literalmente. El Mundial de la FIFA 2026 barrió sin piedad desde La 1: el encuentro entre Inglaterra y Croacia firmó un incontestable 27,2% de share y 3.151.000 espectadores, dejando los minutos previos en un también imponente 25,8%.

El resto de las cadenas se limitaron a recoger los restos: el más hábil fue El Hormiguero, que con la visita política de Alberto Núñez Feijóo aguantó el tipo firmando un muy meritorio 13,1% y 1.630.000 espectadores. Por su parte, la final de El debate de las tentaciones en Cuatro salvó los muebles con un 11% --682.000 espectadores--, superando cómodamente a la oferta cinematográfica de Telecinco, ¡Salta!, que marcó un tibio 8,4% --600.000 espectadores--.

En el resto de cadenas, Horizonte en Cuatro anotó un sólido 7% --853.000 espectadores--, mientras que El Intermedio --5,1%-- sirvió de rampa de lanzamiento hacia la nada para el posterior especial de Pastor.

La crónica de una agonía anunciada: el historial de Aimar Bretos

Para entender la magnitud del tropiezo de ayer, conviene repasar la trayectoria de La noche de Aimar desde su pomposo estreno a finales de abril, una travesía que empezó torcida y terminó peor. Todo arrancó el pasado 30 de abril con unas alarmas que saltaron de inmediato en los despachos de la cadena, ya que el debut cosechó un paupérrimo 4% de share y solo 274.000 espectadores, viéndose superado incluso por la oferta cultural y los documentales de La 2. Durante las semanas posteriores, el formato entró en una penosa travesía en el desierto, encallado de manera crónica en el entorno del 4,2% al 4,5% de cuota e incapaz de retener el colchón de público que cada noche le dejaba el Gran Wyoming.

Hubo, sin embargo, un breve espejismo salvador a mitad de mes: con una intensa campaña de promoción y la visita estelar del propio Wyoming como entrevistado en plató, el programa firmó su récord histórico al alcanzar un 7,7% de share y 665.000 espectadores. Lamentablemente, la alegría duró poco en la cadena, ya que los analistas televisivos atribuyeron aquel éxito puntual al brutal arrastre de la entrevista previa de Pedrerol a Florentino Pérez y no a la consolidación del formato nocturno de la cadena SER.

Pasado ese efecto, la caída final durante los últimos compases de mayo y sus emisiones de junio devolvió al programa a su cruda realidad. El espacio despidió sus entregas regulares con una marcada tendencia a la baja que osciló entre el 4,8% y el 4,1%, estancando su masa de espectadores en torno a los 310.000 fieles.