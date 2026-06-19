Así funciona 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra' que sustituye al histórico Rosco

El exitoso concurso de Atresmedia, Pasapalabra, ha iniciado este viernes una nueva era en su emisión con el estreno de AlaZ, el formato que releva definitivamente a la histórica prueba final. Tras el litigio judicial que obligó a la cadena a cesar la emisión del emblemático círculo de letras, la adaptación de este formato de la televisión suiza llega para mantener el espíritu competitivo y de agilidad mental que caracteriza al programa presentado por Roberto Leal.

En su primera jornada, los concursantes Javier y David han sido los encargados de inaugurar esta renovada fase, logrando un empate en su debut. La mecánica principal del reto exige a los participantes adivinar las palabras a partir de una definición, contando como única pista inicial con el número exacto de caracteres que componen el término. Esta dinámica aproxima la prueba a juegos clásicos de agudeza visual y léxica, recordando en su planteamiento al tradicional juego del ahorcado.

El cambio de etapa trae consigo una notable transformación visual y escenográfica. Se ha prescindido por completo del círculo del abecedario en favor de una disposición lineal de las letras en pantalla. Asimismo, la puesta en escena elimina los clásicos atriles, por lo que ahora los rivales se enfrentan desde cabinas individuales, acompañados de nuevos grafismos, cabecera y una ambientación musical renovada.

Una de las variaciones más significativas respecto a la etapa anterior radica en la exigencia de precisión. Mientras que antes una letra podía admitir múltiples respuestas válidas si contenía o empezaba por la misma, en esta ocasión solo existe una solución válida. El concursante está obligado a descifrar la única palabra correcta que encaja tanto con la longitud mostrada como con el enunciado facilitado por el presentador.

Para equilibrar esta mayor rigidez, se ha introducido un novedoso sistema de ayudas. Ante la duda, los participantes pueden solicitar una pista pronunciando la palabra "letra", lo que revelará uno de los caracteres de la respuesta. Sin embargo, esta ventaja tiene un coste estratégico evidente: se penaliza con el sacrificio de cinco segundos del tiempo total disponible.

¡Ya tenemos nueva prueba de @pasapalabra ! 🤪 🤭 Se llama #ALaZ y esta es la explicación que nos deja sobre ella @robertolealg . ¿Qué os parece? ¡Os leemos en comentarios! #Pasapalabra pic.twitter.com/PGmxJ56wSI — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 19, 2026

Precisamente, la administración del cronómetro se erige como el factor determinante para alzarse con la victoria. Para compensar las posibles penalizaciones y el esfuerzo extra de contar los caracteres, el tiempo inicial se ha ampliado de los 85 segundos tradicionales a un total de 110. Además, el jugador que haya acumulado más segundos en los minijuegos previos obtiene una importante ventaja táctica al poder elegir el sentido del recorrido, es decir, decidir si avanza desde la A hasta la Z o en el orden inverso, obligando a su contrincante a realizar la ruta contraria.

Por último, Atresmedia ha querido enriquecer la experiencia de la audiencia. La interfaz en pantalla mostrará de forma simultánea el cronómetro, el texto de la definición, los huecos de la palabra y la resolución de la misma, con el fin de fomentar la participación de los espectadores desde sus hogares, emulando la tensión y la resolución en tiempo real.