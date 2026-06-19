Así son Carmen Raigón y Susana Córdoba, las actrices que interpretarán a Rocío Jurado en la serie de TVE

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El talento de la joven intérprete viene respaldado por importantes galardones. En 2024, el elenco de El novio de España se alzó con la Llàntia a la Mejor Interpretación de Reparto en los Premios José Estruch, y ella misma estuvo nominada como Interpretación Destacada Femenina en los XVI Premios Teatro Musical. Además, su reciente papel protagonista como Esmeralda en el musical Notre Dame de París (2025) la ha consolidado como una de las voces jóvenes más prometedoras de la escena actual.