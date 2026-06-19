Así son Carmen Raigón y Susana Córdoba, las actrices que interpretarán a Rocío Jurado en la serie de TVE
El secreto mejor guardado de la televisión ha sido desvelado. RTVE y Boomerang TV ya han comenzado en Chipiona el rodaje de Rocío, el esperado biopic de cuatro capítulos que conmemorará el 20 aniversario del fallecimiento de 'La más grande'. La producción ha sorprendido al anunciar que tres actrices darán vida a la artista en sus diferentes etapas vitales. Tras conocerse que Marta Hoyos encarnará su adolescencia, los focos se centran ahora en Carmen Raigón y Susana Córdoba, las encargadas de asumir el exigente reto de interpretar a la Rocío joven y a la Rocío adulta. Pasado, presente, música y raza se dan la mano en una elección de casting que promete emocionar a toda una generación.
Carmen Raigón asume el papel de la Rocío Jurado joven, aquella que empieza a despuntar en Chipiona y da sus primeros pasos de gigante en el mundo de la música. Para la actriz andaluza, este proyecto supone el espaldarazo definitivo a una trayectoria que se ha ido fraguando con mimo y esfuerzo en los escenarios nacionales, demostrando una versatilidad única para el canto y la interpretación.
El público de teatro musical conoce muy bien el talento de Raigón. Recientemente, la actriz brilló con luz propia en el aclamado montaje El novio de España, donde tuvo la responsabilidad de dar vida a otra grande de nuestra cultura: Carmen Sevilla. Aquella interpretación no solo demostró su capacidad para encarnar a iconos del siglo XX, sino que le valió el reconocimiento unánime de la crítica y el sector.
El talento de la joven intérprete viene respaldado por importantes galardones. En 2024, el elenco de El novio de España se alzó con la Llàntia a la Mejor Interpretación de Reparto en los Premios José Estruch, y ella misma estuvo nominada como Interpretación Destacada Femenina en los XVI Premios Teatro Musical. Además, su reciente papel protagonista como Esmeralda en el musical Notre Dame de París (2025) la ha consolidado como una de las voces jóvenes más prometedoras de la escena actual.
Uno de los mayores desafíos para Carmen Raigón en este biopic ha sido recrear la mítica boda de Rocío Jurado con el boxeador Pedro Carrasco (interpretado por Martiño Rivas) en 1976. Vestida con una réplica exacta del traje de volantes y bata de cola diseñado por Herrera y Ollero, la actriz ha tenido que capturar la arrolladora felicidad y el duende de una Rocío que ya se comía el mundo.
Las primeras imágenes del rodaje en el Santuario de la Virgen de Regla han dejado boquiabiertos a los vecinos de Chipiona. La capacidad de Raigón para mimetizarse con los gestos, la mirada y la postura de la artista en sus años de juventud promete regalar una interpretación tan fiel como respetuosa con el recuerdo de la cantante.
Susana Córdoba se enfrenta al papel más maduro y complejo de la serie: dar vida a la Rocío Jurado de los grandes escenarios internacionales, la de los éxitos rotundos en América y la de la imponente presencia escénica. Un reto mayúsculo que exige no solo calidad actoral, sino la fuerza y el temperamento necesarios para llenar la pantalla tal y como lo hacía 'La más grande'.
La elección de Susana Córdoba es sinónimo de solvencia y madurez interpretativa. La actriz cordobesa cuenta con una dilatada y respetada trayectoria en la ficción de nuestro país. El público la recordará por sus sólidos personajes en series de gran éxito como Amar es para siempre, El Príncipe o El Ministerio del Tiempo, producciones donde siempre ha destacado por su magnetismo ante la cámara y su gran registro dramático.
Además de recrear el esplendor artístico de la cantante, el guion de Aurora Guerra exigirá a Córdoba bucear en la faceta más personal de Rocío Jurado. La actriz será la encargada de plasmar su segundo gran matrimonio con el torero José Ortega Cano, así como su vertiente más protectora como madre de Rocío Carrasco, Gloria Camila y José Fernando, mostrando las luces y sombras de la fama.
Uno de los momentos más sobrecogedores del rodaje protagonizados por Susana Córdoba ha sido la recreación de la visita de Rocío al Santuario de Regla tras anunciar que padecía cáncer de páncreas. Caracterizada de forma idéntica a la realidad —con el icónico chándal verde, gafas grandes y un foulard al cuello—, la actriz revive uno de los pasajes más vulnerables, humanos y emotivos de la memoria colectiva española.
El tramo final del biopic mostrará, a través de la piel de Susana Córdoba, los últimos años de la artista antes de su triste fallecimiento en 2006. Con este papel, la actriz asume la oportunidad dorada de su carrera: coronar el homenaje televisivo a una mujer que desafió a su época y que, dos décadas después de su partida, sigue siendo una leyenda imborrable de nuestra música.