Jorge Javier estalla en directo contra la dirección de su programa: "No soporto que me riñan"

Durante la última emisión de El Diario de Jorge en Telecinco, Jorge Javier Vázquez protagonizó un momento de tensión en directo tras recibir un aparente toque de atención por el pinganillo. El desencadenante fue un pequeño desliz de su presentador, Jorge Javier Vázquez, mientras le proponía un acertijo a Juan Pablo, un invitado argentino que iba a reencontrarse con su hermano después de tres años. Aunque el comunicador catalán intentó corregir el error rápidamente tapando el mensaje revelado antes de tiempo, la reprimenda interna no tardó en llegar, provocando su visible enfado ante la audiencia.

Molesto por la llamada de atención que solo él podía escuchar, el de Badalona no dudó en frenar el ritmo del talk show para defenderse públicamente expresando: "A ver, querida, empieza el programa a las seis y media, también tengo mis cositas. No me gusta que me hablen así". Sin revelar la identidad de la persona al otro lado de la línea, el showman exteriorizó su frustración con la dirección del espacio televisivo, un conflicto que parece venir de lejos, al manifestar que: "Es que me riñen por el pinganillo y no soporto que me riñan. Llevo dos años y no se dan cuenta de que me da mucha rabia que me riñan, pero me riñen. Tengo aquí una voz que me riñe".

Ante el desconcierto del plató, fue el propio invitado quien intervino para sugerirle una solución al presentador, lanzándole un directo: "Habrá que cambiar algo para que no te riñan tanto". Lejos de ofenderse, Jorge Javier reaccionó con entusiasmo ante el comentario, aplaudiendo y buscando el abrazo del joven mientras le aseguraba: "En eso estoy, Juan Pablo. Muchas gracias, te lo agradezco".

La efusividad del conductor del programa sembró dudas en el joven argentino, quien llegó a pensar que la respuesta era irónica, obligando al catalán a agarrarle de la mano para demostrarle su total sinceridad y confesarle: "No, te lo digo de verdad. Habrá que cambiar algo, eso es lo que hablo con mi psicólogo. Te lo juro. No sabes lo que ha significado esto para mí".

Este tenso e insólito cruce de reproches con su equipo coincide además con la estrategia de Telecinco respecto al formato, ya que la cadena ha tomado la firme decisión de retirar el programa de la parrilla y dejarlo descansar durante toda la temporada estival.