La drástica estrategia de Telecinco para acabar con su peor racha de audiencias

Ante la peor crisis de audiencia de su historia y encadenando un año entero sin alcanzar la barrera psicológica del 10 % de cuota de pantalla mensual, Telecinco ha decidido ejecutar una reestructuración profunda en toda su franja de tarde. La estrategia consiste en aprovechar la temporada estival para testar cuatro nuevos formatos televisivos con el objetivo de frenar la sangría de espectadores, revitalizar su franja central y decidir de cara al próximo curso si mantiene estos cambios o recupera su parrilla habitual.

El primer gran cambio se concentrará en el bloque de la sobremesa, que comprende el horario de 15:45 a 18:30 horas. Hasta ahora, este tramo estaba ocupado en su totalidad por el magacín El Tiempo Justo, conducido por Joaquín Prat. Sin embargo, el espacio no ha logrado revitalizar la franja, estancándose en una media que ronda el 8,5 % de share y quedando muy rezagado frente al indiscutible liderazgo de Sueños de Libertad en Antena 3 y sufriendo para superar a Directo al Grano en La 1.

Para intentar revertir esta situación, la cadena ha optado por fragmentar estas casi tres horas de emisión en dos productos muy distintos. El primer relevo llegará de la mano de un formato de citas producido por Bulldog TV titulado Amor... ¡o lo que surja!, el cual marcará el regreso de Carlos Lozano a las pantallas con una propuesta que evoca el espíritu de los antiguos programas de citas al más puro estilo Mujeres y Hombres y Viceversa. Inmediatamente después, la sobremesa se completará con una apuesta de viajes denominada El Verano Se Mueve, conducida por Ion Aramendi y Kike Quintana bajo la producción de Unicorn Content. Este último formato parte con mejores perspectivas al enfrentarse a rivales algo menos consolidados en las cadenas competidoras.

El siguiente tramo en sufrir modificaciones de calado será el de la tarde media, comprendido entre las 18:30 y las 20:00 horas. El programa de testimonios El Diario de Jorge cesará temporalmente sus emisiones para tomarse un descanso estival. Pese a que este espacio de Boomerang TV ha mostrado cierta competitividad, rozando intermitentemente el doble dígito y teniendo casi asegurada su continuidad para septiembre, la cadena ha decidido sustituirlo temporalmente por De Lunes a Viernes. Se trata de una versión diaria del exitoso formato nocturno De Viernes, que mantendrá a sus presentadores habituales, Beatriz Archidona y Santi Acosta, junto a su plantilla de colaboradores y nuevos reporteros para desgranar la actualidad del corazón con un tono desenfadado.

Por el contrario, la franja que antecede al informativo nocturno mantendrá una aparente continuidad. El concurso de cajas ¡Allá Tú!, comandado por Juanra Bonet, se ha consolidado como la opción vespertina más sólida de Telecinco, rondando el 10 % de share. No obstante, esta estabilidad se plantea estrictamente a corto plazo. La cadena trabaja en el desarrollo de un nuevo concurso centrado en la dinámica del mítico Rosco, aprovechando los recientes cambios normativos de su competidor directo, Pasapalabra. La previsión indica que este nuevo proyecto ocupará la franja de las 20:00 horas, lo que abocaría al programa de Bonet a una inminente reubicación o sustitución en los próximos meses.

Finalmente, los movimientos de programación no se limitarán a los días laborables, sino que se extenderán a la parrilla de los fines de semana con el objetivo de reflotar los datos de Fiesta. El magacín presentado por Emma García viene de registrar los mínimos históricos de su trayectoria, situándose apenas por encima del 8 % de cuota. Para paliar este bache, Mediaset recortará la duración de este espacio para dar cabida a El Show de Paz, un nuevo formato de entretenimiento y corte humano conducido por Paz Padilla. Producido por Secuoya Studios, este programa buscará emocionar al espectador a través de historias de héroes cotidianos, actuando como un dinamizador de audiencia que impulse los datos del fin de semana frente a la tradicional oferta cinematográfica de las cadenas rivales.