Natalia Ferviú desvela su calvario en 'Cámbiame' y la ruptura con Pelayo Díaz

Natalia Ferviú ha hablado públicamente sobre la relación profesional que mantuvo con Pelayo Díaz durante los años en los que ambos compartieron protagonismo en el programa Cámbiame. La asesora de imagen ha recordado una etapa que define como especialmente difícil y ha asegurado que no se sintió respaldada por quienes formaban parte de su entorno laboral.

Años después de su salida del programa que contribuyó a popularizar a ambos estilistas, Ferviú ha decidido explicar en la gala de los Anillos de Oro cómo vivió aquella experiencia, marcada, según sus palabras, por situaciones que terminaron afectando de forma importante a su bienestar personal.

Desgaste emocional

Ferviú ha evitado detallar los episodios concretos ocurridos durante aquellos años, aunque sí ha dejado clara su valoración sobre la actitud de algunas personas con las que trabajó. "Yo creo que no fueron buenos compañeros", ha dicho. La estilista ha explicado que determinadas dinámicas laborales acabaron generándole un profundo malestar.

Ferviú ha recordado uno de los momentos más comentados de aquella etapa, cuando abandonó un programa en directo visiblemente afectada. "El hecho de que me fuera en directo hecha polvo, llorando, incluso diciéndoles 'os vais a tomar por culo', o sea, hay que estar muy rotita por dentro para llegar a ese punto", ha confesado.

Y es que la estilista reconoce ahora que observa aquellos acontecimientos con mayor distancia, aunque mantiene que fueron momentos especialmente difíciles de gestionar.

Más allá de su experiencia personal, ha aprovechado para reflexionar sobre el entorno televisivo y las dinámicas que pueden generarse en espacios con gran exposición mediática. Ha asegurado que existen personas que se sienten cómodas en escenarios de confrontación, algo con lo que ella no se identifica. "Hay gente que hace lo que sea por estar, y hay gente que se mueve plácidamente en el conflicto, yo no, yo lo paso mal, soy sensible y no me compensa", ha comentado.