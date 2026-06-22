Jesús Cintora pierde los papeles en pleno directo de 'Malas Lenguas' y protagoniza un tenso choque con Joaquín Moeckel

Uno de los últimos debates de Malas Lenguas en TVE acabó derivando en un bronco enfrentamiento entre Jesús Cintora y el abogado Joaquín Moeckel que dejó algunas de las imágenes más tensas del programa. Lo que comenzó como una discusión sobre las informaciones relativas a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, terminó con el presentador abandonando por momentos su habitual papel de moderador para entrar de lleno en la disputa con uno de los tertulianos.

La tensión se disparó cuando Moeckel cuestionó cómo habían trascendido detalles de la investigación tributaria a la pareja de Ayuso, mostrando su sorpresa por la difusión de nombres, cantidades y datos societarios relacionados con el caso.

🔴 #VIRAL I Jesús Cintora pierde los papeles con el abogado Joaquín Moeckel durante la emisión de ‘Malas Lenguas’ https://t.co/wg5D45wP9d pic.twitter.com/zsYETg1Uxo — prnoticias (@prnoticias) June 22, 2026

Ante estas afirmaciones, Cintora interrumpió el debate para aclarar que la información ya figuraba en informes de Hacienda conocidos públicamente. "Moeckel, te lo va a explicar Maraña", señaló el conductor del espacio, dando paso al periodista Jesús Maraña.

"Hay que prepararse un poco más los temas"

Sin embargo, lejos de rebajarse el tono, el intercambio fue elevándose a medida que avanzaba la conversación. Después de varias interrupciones, Cintora lanzó un reproche directo al abogado: "Hay que prepararse un poco más los temas". Una frase que provocó una inmediata reacción de Moeckel.

"Esa falta de respeto no te la voy a consentir", respondió el abogado, antes de defender que conocía perfectamente el asunto y reiterar sus críticas a la intervención televisiva de un inspector de Hacienda para comentar datos de una investigación.

A partir de ese momento, el enfrentamiento se convirtió en un cara a cara entre ambos. Moeckel acusó a Cintora de faltarle al respeto y el presentador replicó reivindicando su papel al frente del programa.

"¿Me va a dejar terminar? ¿Es posible? ¿Tiene usted la educación de dejarme terminar?", llegó a espetar Cintora durante la discusión. Instantes después insistió: "Soy el moderador de este programa".

Lejos de zanjar la polémica, el periodista volvió a cargar contra el tertuliano al reiterar que, a su juicio, desconocía aspectos relevantes del asunto debatido. "Le repito que si usted no lo sabe, igual se tiene que preparar los temas para saberlo", afirmó.

Ya en los últimos momentos del rifirrafe, Cintora reclamó a Moeckel que respetara su función dentro del espacio. "Le pido que se ajuste a su papel y respete a este moderador y este programa", concluyó antes de devolver la palabra a Jesús Maraña.

El momento no tardó en circular por las redes sociales, donde numerosos usuarios comentaron el encontronazo entre ambos y la visible irritación del presentador durante el debate.