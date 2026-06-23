El 'efecto Aldama' catapulta a Iker Jiménez frente al rotundo fracaso del regreso de Carlos Lozano a Telecinco

La jornada televisiva de este lunes dejó dos titulares incontestables: por un lado, la crónica de un naufragio anunciado en la franja de tarde con el regreso de Carlos Lozano a la televisión nacional con el formato Amor... ¡O lo que Surja! se saldó con un rotundo fracaso, hundiendo las expectativas de Telecinco. Por otro lado, la cara de la moneda la protagonizó Iker Jiménez en el prime time de Cuatro con la esperada entrevista exclusiva a Víctor de Aldama en Horizonte que barrió a gran parte de sus competidores directos, logrando una de las marcas históricas más potentes del formato gracias a un análisis político y judicial el mismo día que se han conocido las sentencias por el caso mascarillas.

El regreso fallido de Carlos Lozano debilita la tarde

Había mucha expectación por ver el desempeño de Amor... ¡O lo que Surja!, el nuevo dating show conducido por el veterano Carlos Lozano en la franja de sobremesa/tarde. Sin embargo, el veredicto del público fue implacable. El programa apenas pudo congregar a 632.000 espectadores, firmando un escueto 6,8% de cuota de pantalla.

Este dato sitúa al formato por debajo de la media de la jornada y se ve superado con claridad no solo por las ofertas de la competencia directa como Sueños de Libertad (líder con 13,6% y 1.263.000) o Y Ahora Sonsoles (9,6%), sino también por su rival directo en el grupo de canales secundarios, ya que programas asentados como Todo es Mentira (8% y 696.000) mantuvieron una mayor fidelidad. El estreno de Lozano se quedó estancado en una preocupante horquilla que complica la estructura vespertina de la cadena, viéndose contagiado por la dura competencia de la tarde.

Histórico Horizonte: El "efecto Aldama" sacude el prime time

El verdadero seísmo de la noche ocurrió en Cuatro. Iker Jiménez y su equipo de Horizonte capitalizaron el interés informativo al sentar en su plató a Víctor de Aldama. El análisis pormenorizado de las sentencia judicial y las revelaciones exclusivas catapultaron al espacio hasta un espectacular 11,6% de share y 1.338.000 espectadores de media.

Superó con holgura a la oferta de La 1, MasterChef, que aunque lideró en cuota (12,6%) debido a su extensa duración, se quedó notablemente por detrás en masa de espectadores (774.000). De igual modo, la exclusiva de Aldama ganó a la propuesta de prime time de La 1, La Revuelta con Kira Miró, que obtuvo un 11% y 1.292.000 seguidores, y batió de forma clara a En Tierra Lejana (11,9% y 882.000).

Solo el imbatible El Hormiguero (12,9% y 1.496.000) aguantó el pulso en número total de espectadores. Los datos de Horizonte no solo doblaron la media habitual de la cadena, sino que demostraron la enorme fuerza de atracción del periodismo de investigación y la actualidad política en momentos de interés informativo.

El fútbol y los informativos sostienen el pulso global

Más allá de estos dos grandes hitos, la jornada estuvo marcada por el brutal arrastre del deporte rey. En la franja de tarde, el encuentro de la Copa Mundial entre Argentina y Austria destruyó cualquier competencia al registrar un apabullante 31,1% de cuota de pantalla y 2.953.000 espectadores, precedido por el previo de la FIFA con un 29,6%. Este vendaval futbolístico redujo las opciones del resto de ofertas vespertinas, explicando en parte la debilidad en la que quedaron atrapados formatos como El Diario de Jorge (7,3%) y el propio estreno de Carlos Lozano.

En el terreno de los informativos, la batalla por la credibilidad volvió a dividirse. En la sobremesa, Antena 3 Noticias 1 continuó con su férreo liderazgo gracias a un extraordinario 23,9% y 2.305.000 espectadores. Sin embargo, la noche deparó un vuelco: el Telediario 2 de La 1 se alzó con la victoria en el prime time al firmar un magnífico 19,5% y 2.044.000 espectadores, imponiéndose al informativo de Antena 3 (18,2% y 1.904.000), impulsado sin duda por la efervescencia informativa de un día de alto consumo televisivo.