El golpe de Atresmedia a Telecinco: blinda a las estrellas de 'Pasapalabra' con un jugoso contrato

Atresmedia está jugando sus cartas con astucia y ha movido una ficha crucial de cara al futuro estreno de El Rosco en Telecinco. Tras concebir con éxito AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra que ha logrado mantener la esencia del formato y ha tenido una excelente acogida por parte del público, la cadena principal de San Sebastián de los Reyes busca proteger su liderazgo. Aunque aún se desconoce cuándo llegará El Rosco a la programación de Mediaset, se sabe que la cadena rival trabaja desde finales de mayo en la preparación de un nuevo concurso que integrará el mítico abecedario circular como elemento final y principal.

No obstante, estos trabajos en el grupo italiano transcurren con lentitud, ya que un mes después de la sentencia del Tribunal Supremo —que confirmó la posesión de la icónica prueba tras un acuerdo con la empresa titular MC&F— todavía no se ha desvelado qué productora se hará cargo del proyecto. Este desafío implica construir un programa prácticamente desde cero y estudiar minuciosamente cada detalle para eludir eventuales conflictos legales.

A pesar de la falta de noticias oficiales, en los despachos de Mediaset ya se están moviendo para fraguar y lanzar el concurso lo antes posible, iniciando los primeros contactos con participantes emblemáticos de los últimos años de Pasapalabra, esos rostros carismáticos que todavía son muy reconocidos y queridos por la audiencia. El panorama para Telecinco se ha complicado; aunque parecían jugar con ventaja al arrebatar la marca de El Rosco, las tornas se han dado la vuelta debido a la rápida y meritoria forma en la que Atresmedia ha resuelto el entuerto judicial con el estreno de AlaZ.

nte la alta probabilidad de que el público acabe acostumbrándose al cambio y mantenga su fidelidad, a Telecinco no le bastará únicamente con proyectar el famoso rosco en la pantalla, sino que necesitará imperativamente concursantes atractivos que enganchen al espectador. El problema ha surgido cuando, al intentar testear a las figuras más icónicas de la última etapa del espacio conducido por Roberto Leal, se han topado con un muro legal.

Según la información avanzada por el portal Yotele, Atresmedia se ha adelantado y ha blindado a varios de estos participantes históricos para evitar que den el salto al nuevo concurso de Telecinco. El citado medio asegura que la cadena de Antena 3 ha ofrecido contratos para retenerlos, recogiendo que al menos seis concursantes ya habrían firmado este pacto de exclusividad que les prohibiría participar en proyectos de Mediaset por un periodo de al menos un año. No obstante, según ha podido constatar e informar El Televisero, existen importantes matices respecto a las condiciones de dichos acuerdos. Frente a las versiones que apuntaban a contratos con cifras astronómicas, las fuentes consultadas por El Televisero desmienten que se trate de acuerdos millonarios.

Al contrario, la citada publicación aclara que estas retribuciones no exceden lo que vienen cobrando habitualmente los participantes de cualquier concurso de televisión, tratándose en realidad de un acuerdo estándar, ajustado estrictamente al precio de mercado y sin ningún carácter extraordinario, pero lo suficientemente efectivo como para desestabilizar la estrategia de contenidos de su principal competidor.