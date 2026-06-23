El mundo de la comedia en España está de celebración, aunque con un toque de nostalgia. Este año se conmemora el centenario del nacimiento de Luis Sánchez Polack, más conocido como Tip, uno de los cómicos más influyentes, queridos y transgresores de la historia del entretenimiento nacional. Con motivo de esta señalada efeméride, El Hormiguero decidió transformar su plató en un templo del humor este lunes, reuniendo a cuatro de las figuras más importantes de la comedia contemporánea: Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem. Juntos desmenuzaron el legado, las excentricidades y el inigualable ingenio de un hombre que, más allá de hacer reír, convirtió el humor en su propia forma de existencia.

El encargado de romper el hielo y guiar los primeros recuerdos hacia el homenajeado fue el propio Pablo Motos. El presentador de Requena compartió con la audiencia una faceta íntima y profesional de su relación con el cómico, confesando con orgullo que Tip fue la primera persona del medio que confió en su talento cuando daba sus primeros pasos en Onda Cero Valencia. En aquellos tiempos, Motos ejercía funciones de asistente, relatando que le llevaba el consomé al maestro y que, con realizar esa simple tarea, ya se consideraba "la persona más importante".

Sin embargo, la influencia de Luis Sánchez Polack en la carrera de Motos fue mucho más allá de la mera compañía. El presentador rememoró cómo Tip obró un auténtico milagro mediático al conseguirle una entrevista con la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Motos admitió que mantenía una relación sumamente tensa con la regidora, quien se negaba rotundamente a ser entrevistada debido a las duras críticas que recibía habitualmente desde la emisora de radio.

La intervención de Tip fue digna de su leyenda. Tras presentarse en el Ayuntamiento burlando los controles, el cómico logró lo impensable: "Llegamos al Ayuntamiento, no nos dicen nada los de seguridad, entra al despacho y la convenció de que viniese al programa. Tip entrevistó a Rita Barberá en un teatro y fue un auténtico éxito". Para redondear el perfil humano de Polack, Motos destacó su infinita e impredecible generosidad a través de una anécdota ocurrida de camino al edificio consistorial. Al cruzarse con un mendigo, Tip se acercó a él y, tras sugerirle con sorna que no sabía pedir de forma adecuada, le quitó la gorra de las manos. Acto seguido, el humorista comenzó a exigir dinero de manera imperativa a todos los transeúntes que pasaban por la zona. "Le llenó la gorra de billetes y le dijo: '¿Ve usted qué fácil?'", relató emocionado el conductor de El Hormiguero.

Un cómico incorregible

El resto de los invitados no tardó en sumarse al carrusel de vivencias, retratando a un hombre que no entendía de protocolos ni de jerarquías sociales. Josema Yuste aportó un recuerdo que en su día le transmitió el mítico Andrés Pajares, situando la acción a las puertas de Radio Madrid. Al salir de los estudios, Tip y sus acompañantes abordaron de forma espontánea a un miembro de la guardia que se encontraba de servicio en la plaza de Callao. Sin mediar palabra, "le cogieron a la sillita de la reina y le llevaron así hasta la plaza de España", desatando las risas en el plató ante semejante estampa surrealista.

Pero si hubo una anécdota que demostró la absoluta falta de filtros del genial cómico, fue la compartida por José Mota, que involucró directamente a la Jefatura del Estado. Según relató Mota, en una ocasión en la que Tip y un grupo de personas subían unas escaleras justo detrás del rey emérito, el humorista no tuvo reparos en estirar el brazo y tocarle "las partes pudientes" al monarca. Ante la lógica sorpresa, el Rey se volvió buscando al responsable de tal atrevimiento. Lejos de amedrentarse o esconderse, Tip dio un paso al frente para confesar su autoría con una respuesta memorable: "Yo, Majestad, pero puedo morir habiendo tocado un huevo real".

Sardinas de cumpleaños y transgresión generacional

El homenaje televisivo no se limitó a los presentes en el plató de Antena 3. Grandes tótems de la comunicación y el espectáculo en España, como Luis del Olmo y Millán Salcedo (la otra mitad del histórico dúo Martes y Trece), quisieron sumar sus voces a través de testimonios grabados. Del Olmo definió con precisión la filosofía vital de su antiguo compañero, afirmando que "se pasó la vida regalando sonrisas a diestro y siniestro y también sardinas y escobillas de baño, fue mi regalo de cumpleaños".

Por su parte, Millán Salcedo echó la vista atrás para rescatar una gamberrada sucedida "hace millones de años en El Café Hispano", lugar donde se celebraba un solemne homenaje al periodista Alfredo Amestoy. En mitad del respetuoso silencio del acto, a Tip no se le ocurrió otra genialidad que romper el protocolo gritando a pleno pulmón: "Alfredo, me estoy cagando".

Para Leo Harlem, la figura de Luis Sánchez Polack responde a una verdad inmutable: "el cómico nace". Harlem recordó con especial nostalgia la profunda impresión que le causó durante su infancia el célebre sketch de "la cigala con un globo con gas", una parodia en la que Tip sentenciaba "cómo está el marisco" mientras el crustáceo ascendía por el aire impulsado por el helio, simulando la imparable subida de los precios de la época. "La gente estaba acostumbrada a escuchar cuatro chistes en la tele y este transgredía", reivindicó Harlem, enfatizando que figuras de la talla de Tip "ayudan a que el humor coja el valor que se merece" porque, en definitiva, "lo convierten en algo que va pasando generaciones" y que, a día de hoy, conserva intacta su frescura y actualidad.

Un hombre de valores

Santiago Segura también quiso aportar su visión sobre el homenajeado, descubriendo ante el público una faceta más personal, culta y castiza. Segura desveló detalles de su personalidad y sus filias culturales, comentando de forma divertida que el director cinematográfico Luis García Berlanga no soportaba que le encantara la zarzuela. Asimismo, el director de Torrente matizó que Tip "era muy castizo" y que poseía una particularidad lingüística muy marcada, ya que habitualmente "hablaba con castellano antiguo".

A pesar de su fachada de constante frivolidad y locura, el programa dejó claro que Polack era, ante todo, un hombre de firmes principios morales que anteponía su dignidad al dinero. Pablo Motos ilustró esta rectitud recordando los tiempos en los que el cómico acudía los miércoles a colaborar en el célebre El Debate sobre el Estado de la Nación en la radio, mientras él realizaba sus labores de asistencia en Valencia. En pleno auge de su popularidad, el equipo de producción del exitoso programa de Raffaella Carrà, Si Fuera, se puso en contacto con Motos para que hiciese de intermediario y convenciera a Tip de asistir al espacio televisivo a cambio de una suculenta y astronómica suma de dinero. Al trasladarle la tentadora oferta, la respuesta de la leyenda del humor fue tan tajante como honesta: "La verdad es que me gustaría mucho ir, pero es que no me da la gana".

Josema Yuste, @SSantiagosegura, @JoseMotatv y @LeoHarlem hacen el debate sobre el estado de la nación con Trancas y Barrancas #TipEH pic.twitter.com/dL1TNiIWS1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 22, 2026

Una muestra de integridad que José Mota resumió a la perfección con una frase que define el espíritu de la noche: "No es alguien que se subió a bordo del humor, él era humor".

¿Existió rivalidad real entre Martes y Trece y Cruz y Raya?

Aprovechando la histórica coyuntura de sentar a la misma mesa a Josema Yuste y a José Mota, representantes de los dos dúos cómicos más importantes de las últimas décadas en España, Pablo Motos no quiso dejar pasar la oportunidad de abordar un viejo rumor de la crónica televisiva: la supuesta rivalidad existente entre Martes y Trece y Cruz y Raya.

Yuste comenzó recordando con gratitud que fueron precisamente Tip y Coll quienes les dieron la primera gran oportunidad profesional a Martes y Trece, impulsando una carrera meteórica que los llevaría a convertirse en los reyes indiscutibles de los especiales de Fin de Año de Televisión Española. Sin embargo, el inevitable relevo generacional llegó cuando el tándem formado por José Mota y Juan Muñoz empezó a cosechar un éxito paralelo y arrollador en la misma cadena pública.

Mota tomó la palabra para desmitificar cualquier tensión del pasado, aclarando el enorme respeto que sentían por sus predecesores: "Ellos eran claramente el referente, no nos conocíamos tanto". Por su parte, Josema Yuste sepultó de manera definitiva cualquier atisbo de competitividad o celo profesional con una elegante declaración de admiración mutua:

"Nunca he envidiado a nadie, siempre he admirado a los grandes. Les veía y no sentía esa cosa de me están imitando".

"El humor no es de izquierdas"

El tramo final del programa sirvió para que los cuatro invitados firmaran un alegato unánime en defensa de su profesión. En el contexto de una sociedad actual "profundamente polarizada", el debate giró en torno a la inviabilidad de que hoy en día pudiera surgir y triunfar un dúo cómico con las características del que formaron Tip y Coll, donde el primero se declaraba abiertamente de derechas y el segundo se posicionaba en la izquierda, sin que ello afectara jamás a su química artística ni a la aceptación del público.

Ante este panorama, los humoristas decidieron alzar la voz para exigir una comedia que no se vea salpicada ni instrumentalizada "por las trincheras ideológicas". Josema Yuste, como ya es habitual en él, fue el más categórico al respecto, rompiendo una lanza por la universalidad del arte: "El humor debe poder con todo, no pertenece ni a derechas ni a izquierdas, pertenece a nosotros y se lo brindamos al público. Parece que la izquierda quiere apropiarse del arte y la cultura y no, Tip era de derechas y era el más grande".

Como broche de oro a una velada de risas y nostalgia, José Mota sintetizó la función social y terapéutica de la risa, dejando una profunda reflexión sobre el escenario de El Hormiguero: "La comedia en tiempos de cólera nos hace libres porque es lo contrario del odio y del miedo y quien abraza la comedia bien abrazado está".