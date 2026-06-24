Brutal bronca entre el hijo de Ábalos y 'Miss Asturias' por los secretos del exministro: "Tonto del culo"

La participación de Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, en el programa Código 10 de Cuatro de ayer por la noche terminó con un tenso enfrentamiento en directo con Claudia Montes, conocida públicamente como Miss Asturias, que provocó el abandono de la conexión por parte del primero.

El cara a cara se produjo después de que Víctor Ábalos relatara en el programa que el abogado de Montes se habría presentado en la prisión de Soto del Real para solicitar un encuentro con su padre. Según explicó, el exministro rechazó la petición. Claudia Montes negó esa versión durante la emisión.

🔴 MISS ASTURIAS LLAMA TONTOELCULO AL HIJO DE ÁBALOS Ábalos le contó a su examiga secretos oscuros de su hijo, la bronca ha sido monumental 😂 pic.twitter.com/1iSVaaky01 — Betania (@BetaniaTv) June 24, 2026

Antes del choque más duro entre ambos, el hijo del exministro ya había cuestionado públicamente las intenciones de la ex Miss Asturias. "Lo que busca esta señora es show y vivir de esto, pero de nosotros no va a ser", afirmó. Además, le recomendó que dirigiera su atención hacia otras figuras públicas: "Que tire de Iker Casillas, que tiene billetes, que tiene éxitos. Que se olvide de mi padre".

Ábalos también rechazó las afirmaciones de Montes sobre la supuesta relación sentimental que esta asegura haber mantenido con José Luis Ábalos. "Tú no has estado con mi padre en tu vida. Es más, tú no eres el tipo de mi padre, ya te lo puedo decir", sostuvo durante la emisión.

Amenaza de Miss Asturias al hijo de Ábalos

La tensión alcanzó su punto más alto cuando Claudia Montes lanzó una advertencia directa al hijo del exministro: "¿Por qué no quieres decirle a toda España de todos los secretos que me ha contado tu padre, tuyos, y de los que te tienes que callar la boca?".

La respuesta de Víctor Ábalos fue inmediata. "¡Pero tú estás loca!", exclamó. Montes rechazó esa acusación y replicó: "No, loca no. No te preocupes, que te lo puedo demostrar".

A continuación, la ex Miss Asturias aseguró estar dispuesta a revelar información que, según ella, le habría trasladado el propio José Luis Ábalos. "Cuando cuente todo lo que me dijo por teléfono tu padre, que está grabado", advirtió.

Las amenazas de acciones judiciales marcaron buena parte del enfrentamiento. "¡Ponte a hablar! Que te voy a meter una y te voy a meter otra demanda", respondió Víctor Ábalos. "Te voy a demandar, pero ya", insistió poco después. Montes, por su parte, desafió reiteradamente esas advertencias con varias respuestas consecutivas: "¡Métemela! Pero ya".

Durante la discusión, ambos se acusaron mutuamente de haber iniciado el enfrentamiento. "Me has nombrado tú. Yo en ningún momento te he dicho nada. Has empezado tú comparándome a mí con Jessica", reprochó Montes. Víctor Ábalos negó esa versión y volvió a insistir en que emprendería acciones legales contra ella.

El tono continuó elevándose en los minutos posteriores. "Tú no sabes nada de mi vida", aseguró el hijo del exministro en varias ocasiones. "Que te calles", llegó a decir durante el intercambio. También calificó a Montes de estar "tan zumbada" y reiteró su intención de denunciarla.

La ex Miss Asturias respondió defendiendo su derecho a intervenir y manteniendo sus acusaciones sobre la información que asegura conocer de la familia Ábalos. El intercambio derivó finalmente en insultos cruzados y descalificaciones personales. "No eres nadie para mandarme callar, tonto del culo", le llegó a decir Montes al hijo del exministro.

En los instantes finales de la conexión, Víctor Ábalos mostró su rechazo a continuar participando en el debate. "Que no quiero hablar con este tipo de personaje, Nacho", manifestó dirigiéndose al presentador del programa. Mientras tanto los presentadores decidieron parar la conexión entre ambos, alegando que no iban a permitir insultos.

El encontronazo se produjo en una edición de Código 10 centrada en las reacciones al fallo del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos. Durante la emisión también intervino Andrea de la Torre, pareja del exministro, quien calificó de "excesiva" la condena y aseguró que todavía no termina de asumir la situación.