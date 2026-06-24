La infancia oculta de RoRo que desmonta los prejuicios de la izquierda sobre su vida

Rocío López Bueno, popularmente conocida en el entorno digital como RoRo, ha visitado el plató de El Hormiguero para repasar junto a Pablo Motos su fulgurante carrera en redes sociales, donde ya supera los 15 millones de seguidores y el millón de reproducciones por pieza. Durante la entrevista, la creadora de contenido abordó tanto su exigente preparación de cara a su próximo combate en La Velada del Año de Ibai Llanos como diversas facetas de su vida personal e infancia que hasta ahora no habían trascendido en la pequeña pantalla.

La creadora de contenido, que saltó a la fama hace un par de años gracias a sus elaboradas recetas caseras y los platos que cocinaba desde cero para su pareja, Pablo, compagina actualmente su éxito en las plataformas con su faceta deportiva. Tras haber participado en el formato televisivo Next Level Chef de Telecinco, donde se consagró como segunda finalista compitiendo con profesionales, ahora se enfoca en su regreso al cuadrilátero el próximo 25 de julio para buscar la revancha tras perder en su anterior combate contra Abby.

Durante la conversación, sorprendió al revelar que su vínculo con los fogones comenzó por pura necesidad a una edad muy temprana debido a la falta de coincidencia en los horarios familiares. Según relató, con apenas 12 años decidió tomar las riendas de su propia alimentación: "Yo me independicé culinariamente de mis padres. Yo empecé a hacerme mi comida por mi cuenta y ellos por la suya. Entonces, al final, cada uno tenía su hora, cada uno tenía su comida". Aunque esta temprana autonomía cimentó su actual destreza culinaria, también admitió entre risas que sus elecciones nutricionales iniciales distaban mucho de ser ideales: "Imagínate, dale tú a una niña de 12 años la libertad para hacerse la comida que quiera. Yo, literalmente, merendaba croquetas, almorzaba pizza, comía pasta. Y al final, ya poco a poco he ido aprendiendo más de educación nutricional".

Ese aprendizaje ha cobrado una relevancia crucial en la actualidad debido a las altas exigencias de su entrenamiento para el evento de Ibai Llanos. La influencer detalló que en este momento se encuentra enfocada en incrementar su fuerza y masa muscular, comentando con humor que "ahora mismo estoy en fase de volumen, porque hay que ponerse más fuerte que el vinagre". Para cumplir con este objetivo físico, sigue una planificación nutricional muy estricta y orientada al rendimiento: "Yo, por lo que tengo entendido, la proteína que yo debería tomar para una fase de hipertrofia muscular, pues es entre 1,5 a 2,5 gramos por kilo de peso. Entonces, ahora mismo estaría comiendo, yo diría, unos 120, 130 gramos de proteína al día".

Para alcanzar este volumen de nutrientes, recurre habitualmente a suplementos proteicos en formato de batido, los cuales personaliza detalladamente para mantener un buen sabor. Según desveló, suele incorporar ingredientes específicos para mejorar la experiencia: "Yo le echo mucha frutita a veces, tipo arándanos, fresas y polvo de proteína. Tiene que ser un polvo que esté rico, porque hay algunos que no están tan buenos. Entonces, yo uso uno de chocolate blanco, uno así de galletitas con leche…". Asimismo, subrayó un paso indispensable en su elaboración: "Y luego siempre le echo leche. Hay gente que le echa agua, pero es que no queda igual".

Otro de los puntos destacados del encuentro fue la experiencia que vivió al trasladarse a China para entrenar directamente con monjes Shaolin, una vivencia físicamente extrema que le dejó múltiples hematomas pero que incrementó notablemente su resistencia. Explicó que lograr el acceso al templo requirió de una compleja red de contactos, asegurando que "lo conseguimos hacer a través de un contacto de un contacto". RoRo enfatizó que este viaje se gestionó lejos de cualquier pretensión turística o de mero entretenimiento para sus perfiles sociales: "Pero al final, tú allí no puedes entrar como Pedro por su casa, obviamente. Es un sitio en el que tienes que tener muchísimo respeto, tanto por la cultura como por el arte marcial que están practicando allí, que para ellos es su vida, realmente".

Esta inmersión requirió un pacto de conducta riguroso antes de ser aceptados en la comunidad. "Tú tienes que entrar con todo el respeto del mundo y no puedes entrar ahí con una cámara y hacer el tonto. Entonces nosotros nos comprometimos a que íbamos a entrenar en serio, que íbamos a respetar al máximo todo lo que pudiéramos, que íbamos a participar en el templo más que aprovecharnos de ello, y nos abrieron las puertas. Y la verdad es que fue maravilloso", recordó sobre la experiencia. Respecto al estricto régimen diario y los horarios que debían cumplir en el templo, concluyó que, aunque con los días la rutina se flexibilizó levemente, el inicio fue sumamente exigente: "Pues mira, sí que es verdad que luego al final se iba haciendo un poquito más light, pero al principio nos despertábamos a las cuatro de la mañana, cuatro y media. Desayunábamos fuerte porque luego hasta las tres de la tarde no había parón".