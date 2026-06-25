Tensión en directo entre Pablo Motos y Ángel Llàcer: "Qué desagradable que es este hombre"

Durante su reciente paso por El Hormiguero para promocionar Congelados, el nuevo concurso veraniego de laSexta basado en la premisa de 'si te mueves, pierdes', Ángel Llàcer protagonizó una tensa e impredecible velada junto a Pablo Motos. La química habitual entre ambos se vio truncada por la actitud esquiva del invitado, lo que desató el enfado visible del presentador en pleno directo.

La fricción comenzó cuando Motos intentó retar al catalán a la mítica prueba de no parpadear del programa. "Es el concurso de no parpadear y han participado grandes estrellas como Ryan Reynolds", le espoleó el conductor, animando al catalán a sumarse al reto. Sin embargo, Llàcer se mostró reacio y trató de desviar la atención hacia otros terrenos para evitar el juego. Aunque el presentador logró reconducir la entrevista en cuanto vio la ocasión y le obligó a participar, el intento resultó un auténtico fracaso.

El ambiente tampoco mejoró cuando abordaron las espectaculares fiestas de cumpleaños que organiza el catalán, quien desveló que en una ocasión preparó una yincana de cinco pruebas donde el ganador se llevó una Harley Davidson. Fascinado, Motos reaccionó con entusiasmo: "Esto lo haces en televisión y yo lo vería. Me encanta el formato. Te lo van a comprar". Pese al elogio, el invitado optó por no remar a favor de obra, lo que terminó por agotar la paciencia del valenciano.

Harto del poco juego que estaba dando el invitado, el presentador estalló sin filtros: "Qué desagradable que es este hombre. Intento ser amable con el invitado, pero es que hay noches que es imposible. Me dan ganas de irme a mi casa a dormir". Ante este severo corte, Llàcer reculó un poco y prometió celebrar su "53.º cumpleaños" por todo lo alto si el público del plató ganaba una prueba que tenían preparada. Sin embargo, la tensión volvió al final de la emisión cuando el catalán le reprochó no haber promocionado lo suficiente su nuevo espacio en la cadena verde. Motos sentenció sin tapujos y entre risas: "No hemos hablado de Congelados por tu culpa. Se me va el tiempo".

Más allá del conflicto televisivo, el programa también dejó espacio para la emotividad cuando Motos se interesó por la salud de Llàcer y por la evolución de la herida de su pierna, tras la grave bacteria que contrajo en Vietnam hace dos años. El invitado mostró la cicatriz a los espectadores y quitó hierro al asunto con humor: "Tengo la pierna de un torero. Hay gente a la que le gustan las cicatrices, pero yo todavía no he encontrado a ninguna". Acto seguido, reflexionó sobre la gravedad de la situación que vivió, compaginándola con la resignación del paso del tiempo: "Casi me mata literalmente, pero una vez curado ya está. También es verdad que te haces mayor. Cuando no te duele la caderita te duele el pie...".

Esta última frase abrió un debate sobre la vejez. Pablo Motos aprovechó para desahogarse sobre sus próximos 61 años, que cumplirá el 31 de agosto: "No voy a decir más la edad, porque es un prejuicio. La gente le dices que tienes 60 y se piensan que te vas a morir pasado mañana, te ven ya prácticamente en el panteón. Por dentro no envejeces nada, pero te subes a un taxi y el señor te llama de usted". Llàcer coincidió plenamente con ese choque con la realidad y remató la velada con su habitual ironía: "Yo me creo que no envejezco, me pienso que soy guapo y joven y maravilloso y me miro en el espejo y veo que no, que no soy ni un chaval ni guapo".