Broncano toca fondo en la televisión pública y firma uno de los peores datos de su historia

La Revuelta, espacio conducido por David Broncano en la televisión pública, ha sufrido un nuevo revés en sus índices de audiencia. Durante la emisión de su última entrega en La 1 de RTVE, que contó con el escritor y cineasta Fernando Arrabal como invitado principal, el formato no logró conectar con el público y firmó un discreto 8,1% de cuota de pantalla, congregando a una media de 880.000 seguidores. Esta cifra marca el punto más bajo de toda la temporada actual en volumen de espectadores y enciende las alarmas en la cadena estatal al alejarse de la estabilidad que parecía haber encontrado en los últimos meses.

Para comprender la magnitud de este bache, es necesario analizar la trayectoria histórica de las peores marcas de La Revuelta en la franja de emisión regular de la televisión pública. La entrega dedicada a Fernando Arrabal se ha posicionado oficialmente como el tercer porcentaje más bajo y la segunda emisión con menos público de todo su recorrido en TVE. El récord negativo histórico de audiencia, tanto en cuota como en espectadores, lo sigue ostentando la entrega del pasado 9 de julio de 2025, cuando la entrevista a la actriz Ingrid García-Jonsson se desplomó hasta un preocupante 7,3% de share y apenas 842.000 televidentes. Por otro lado, la segunda peor cuota registrada por el formato hasta la fecha se dio el pasado 15 de abril, día en el que la visita del cantante Antonio Carmona dejó al programa con un escueto 8% de cuota de pantalla. El resultado actual con Arrabal se sitúa justo en medio de estos dos precedentes negativos, consolidando un bache histórico para la producción.

Este bajón se hace todavía más evidente al comparar el rendimiento del programa con los resultados generales de su propia cadena y de sus competidores directos. La 1 de TVE cerró la jornada de este miércoles con una media global del 12% de share, lo que significa que el espacio de David Broncano se quedó casi cuatro puntos por debajo de la media diaria de la cadena, actuando esta vez como un lastre en lugar de como un motor de la programación. En el terreno de la competencia directa, la situación no fue mejor. En el tramo de estricta coincidencia horaria, el bloque principal de Antena 3, compuesto por la información meteorológica y El Hormiguero, aventajó a La 1 en 5,2 puntos porcentuales, alcanzando un 13,3% de cuota. El único consuelo para el formato de Broncano fue mantener el liderazgo frente a la oferta de Telecinco, que en esa misma franja apostó por First Dates y se quedó en el 7,2%, situándose casi un punto por detrás de la televisión pública.

Detrás de este notable desinterés de la audiencia no parece haber un desgaste natural del formato, sino más bien una consecuencia directa de las constantes alteraciones que está sufriendo la parrilla televisiva de La 1. La emisión del Mundial FIFA 2026 ha dinamitado por completo la regularidad del programa, provocando cancelaciones de última hora, retrasos y cambios continuos de horario durante las últimas semanas. Esta falta de estabilidad en la programación ha terminado por despistar a los espectadores habituales, una inestabilidad que ha pasado una factura muy alta en los audímetros y que ha dejado al programa en una de sus situaciones más vulnerables desde que comenzó su andadura en la televisión pública.