El debate en torno a las ramificaciones judiciales y políticas del caso Ábalos continúa instalado con fuerza en el centro de la agenda mediática y, un día después de sentar en su plató a Aldama, el programa Horizonte decidió consagrar su emisión del martes a profundizar en este escenario. El espacio conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter se adentró en el análisis de las repercusiones del proceso, un contexto que propició que tanto la mesa de tertulianos como la propia dirección del formato pusieran el foco sobre el criterio y el tratamiento informativo que la corporación pública RTVE ha venido aplicando a las resoluciones judiciales vinculadas a la trama, con menciones directas a espacios como Mañaneros 360 y a la labor de presentadores como Jesús Cintora al frente de Malas Lenguas.

Porter quiso exponer la naturaleza de los ataques que el programa suele recibir por dar voz a determinados perfiles tras conocerse los dictámenes de la justicia. Con cierta ironía, Porter introdujo una reflexión al señalar que "hay una frase que se está moviendo mucho últimamente, 'es que ponen en peligro la democracia'. Qué curioso". Esta sutil observación, lejos de ser un mero comentario, evidenció una defensa legítima de la pluralidad y del derecho a la información frente a los discursos que pretenden patrimonializar la salud democrática del país.

Esta intervención sirvió de resorte para que el escritor y tertuliano Juan Soto Ivars expusiera una argumentación contra los vicios en los que, a su juicio, incurre la televisión de titularidad pública. Soto Ivars recogió el guante afirmando que: "Sí, porque la democracia son ellos y los demás son estorbos. Esto me viene al pelo para hablar de la crónica del corresponsal en Torrespaña, en RTVE, la que pagáis todos y yo también. Eso es televisión de pago como el Canal+". El tono de la crítica fue matizado por el propio Iker Jiménez, quien desde el humor matizó las palabras de su colaborador preguntándole entre risas si veía codificada la televisión de todos o si disfrutaba más sintonizando la nieve en una pantalla antigua.

Soto Ivars prosiguió desgranando la cobertura que el magacín de La 1, Mañaneros 360, realizó sobre la condena a José Luis Ábalos, sugiriendo una llamativa falta de neutralidad institucional y una aparente incomodidad en la cadena pública ante ciertos giros judiciales. De acuerdo con el análisis del colaborador: "La TV de pago, la que pagamos entre todos queramos o no, ayer dictó sentencia. Viví el momento de la sentencia de Ábalos que apareció en medio de Mañaneros 360 como los ovnis de Independence Day y se les heló la sangre. Tenían el programa montado para insultar al juez Peinado, el programa para hacerse la víctima y odiar mucho a Ayuso". Ante estas afirmaciones, Jiménez optó por ejercer de moderador e interrumpió para pedir "un respeto para los compañeros porque hacer un programa es muy difícil y tú no lo sabes porque vienes aquí y cuentas lo que quieres".

Ivars continuó exponiendo lo que considera un sesgo inaceptable para un operador financiado por el contribuyente, asegurando que: "En 5 segundos el Tribunal Popular de RTVE dictó sentencia sobre la sentencia (...) La única noticia era que Aldama se había ido de rositas porque quien controla la Sala Segunda es el PP. Esto es lo que habéis pagado". Asimismo, desveló que durante la emisión matinal en la corporación pública "alguien" de la mesa de debate llegó a vaticinar con sorna la posterior presencia del condenado en los platós de Mediaset al comentar: "'Ya veréis a qué programa va a sacar pecho'".

Lejos de amedrentarse ante el señalamiento, el equipo de Horizonte reaccionó con naturalidad. Iker Jiménez ironizó manifestando que: "Mira, si tenemos una alusión a este programa preciosa. A mí es que todo esto me encanta". Fue en ese instante cuando Carmen Porter, defendiendo el rigor de su espacio frente al cuestionable enfoque ajeno, detalló su experiencia al monitorizar la programación de la competencia: "Hoy he bajado al pozo de ver esa cadena y lo he visto también". A pesar de que Jiménez intentó rebajar el tono con un preventivo "no os paséis, que nos van a dar un toque", Porter mantuvo su postura y personalizó la crítica en la figura de Jesús Cintora, con quien la complicidad profesional del pasado no ha impedido que surjan marcadas discrepancias en la presente temporada.

El foco de la réplica de la copresentadora se centró en las reticencias de Cintora a nombrar formalmente el espacio de Cuatro, sugiriendo una velada resistencia a otorgar crédito al trabajo de sus competidores. "He visto que el presentador, al cual conocemos y no pasa nada porque nos nombres, Cintora, que hemos coincidido muchos años en la cadena SER y nos conocemos todos mucho, nos daba paso diciendo Nave... no le salía Nave del misterio", relató Porter, afeando con elegancia esa falta de naturalidad de su antiguio compañero de emisora.

La alusión de la periodista respondía directamente a un fragmento emitido en Malas Lenguas, donde el conductor de RTVE introdujo una declaración de Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar, quien criticaba la proyección mediática de Aldama en Mediaset. En un intento de soslayar la mención explícita al universo de Horizonte, el rostro de la televisión estatal esquivó la fórmula tradicional y utilizó la siguiente frase para introducir el vídeo: "Ojo porque dice 'Se monta en la Nave del...'. Que lo diga él".