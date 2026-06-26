Carmen Porter, en shock tras leer la carta de los socialistas a Pedro Sánchez: "Le debe parecer ridículo hasta a él"

La crisis política e institucional continúa marcando la agenda de la actualidad nacional después de que el Congreso de los Diputados aprobara instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. En medio de este complejo escenario, caracterizado por una altísima tensión parlamentaria, el programa de televisión Horizonte ha analizado la carta de apoyo al jefe del Ejecutivo y a su esposa, Begoña Gómez, que ha sido difundida de manera masiva entre la militancia del PSOE a través de la aplicación de mensajería WhatsApp bajo el lema "Yo con Pedro y Begoña".

En la mesa de debate del espacio televisivo, la copresentadora Carmen Porter ha sido la encargada de leer algunos de los fragmentos más destacados de esta misiva, en la que los militantes del Partido Socialista manifiestan lo que definen como su adhesión, apoyo y cariño inquebrantable hacia la pareja presidencial, incluyendo textualmente la frase: "Querido presidente, querido Pedro, muchos nos preguntamos qué habría sido de España sin tu firmeza, tu valentía, tu determinación e inspirador liderazgo para hacer frente a los embates inmorales e ilícitos de la derecha".

Asimismo, la periodista ha compartido con los espectadores la parte del texto dirigida específicamente a la esposa del presidente, donde se afirma que "las mujeres socialistas queremos alzar la voz de manera especial. Sabemos lo que significa que se ataque a una mujer por ser 'la mujer de'. Sabemos lo que hay detrás de ese desprecio y queremos decirle algo desde el corazón. No estás sola, estamos con ella".

Estas palabras han sido recibidas y comentadas con ironía y humor por parte de los colaboradores habituales del formato de Cuatro. En este sentido, Carmen Porter ha manifestado que cree que esto le tiene que parecer "ridículo hasta al propio presidente", mientras que el periodista Jorge Calabrés se ha sumado a la crítica satírica señalando que están a cinco minutos de que escriban mensajes en redes sociales "para que salgamos a las ocho de la tarde a aplaudir a Begoña".

Por su parte, la cronista política Ketty Garat se ha mostrado mucho más tajante al asegurar de manera contundente que esto es fruto de un régimen de terror que se instala en mayo de 2024 en el Partido Socialista cuando el presidente entiende que el partido no está saliendo a defender lo suficiente a su mujer, añadiendo además que el líder del Ejecutivo castigó con el látigo de indiferencia a todo su núcleo duro.

Carmen Porter, voz crítica contra TVE y sus presentadores

Este debate se produce en un contexto en el que las ramificaciones judiciales y políticas de la actualidad siguen instaladas con fuerza en el centro de la agenda mediática. Después de contar en su plató con la presencia del empresario Víctor de Aldama, el programa conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter consagró su emisión a profundizar en las repercusiones de los procesos judiciales en curso. Durante este análisis, la mesa de tertulianos y la propia dirección del formato pusieron el foco sobre el criterio y el tratamiento informativo que la corporación pública RTVE aplica a las resoluciones de los tribunales vinculadas a la trama, con menciones directas a espacios como Mañaneros 360 y a la labor de presentadores como Jesús Cintora al frente de Malas Lenguas.

En el transcurso de la noche, Carmen Porter expuso la naturaleza de los ataques que el programa suele recibir por dar voz a determinados perfiles tras conocerse los dictámenes de la justicia, introduciendo una reflexión con cierta ironía al señalar que hay una frase que se está moviendo mucho últimamente, "es que ponen en peligro la democracia", concluyendo con un expresivo "qué curioso", en lo que supuso una defensa de la pluralidad y del derecho a la información frente a los discursos que pretenden patrimonializar la salud democrática del país. Esta intervención sirvió de resorte para que el escritor y tertuliano Juan Soto Ivars expusiera una dura argumentación contra los vicios en los que, a su juicio, incurre la televisión de titularidad pública. Soto Ivars afirmó que "sí, porque la democracia son ellos y los demás son estorbos", añadiendo que esto le venía al pelo para hablar de la crónica del corresponsal en Torrespaña, en RTVE, "la que pagáis todos y yo también", y sentenciando de forma crítica que eso es televisión de pago "como el Canal+". El tono de la censura fue matizado desde el humor por el propio Iker Jiménez, quien preguntó entre risas a su colaborador si veía codificada la televisión estatal o si disfrutaba más sintonizando la nieve en una pantalla antigua.

Soto Ivars prosiguió desgranando la cobertura que el magacín de La 1 realizó sobre las novedades judiciales que afectan al exministro José Luis Ábalos, sugiriendo una falta de neutralidad institucional y una aparente incomodidad en la cadena pública ante ciertos giros de los acontecimientos. De acuerdo con el análisis del colaborador, la "televisión de pago, la que pagamos entre todos queramos o no", dictó sentencia, asegurando que vivió el momento de la resolución sobre Ábalos en medio del programa matinal como los ovnis de Independence Day y "se les heló la sangre", ya que, según sus palabras, tenían el programa montado para insultar al juez Peinado, el programa para hacerse la víctima y odiar mucho a Ayuso. Ante tales afirmaciones, Jiménez optó por ejercer de moderador e interrumpió al tertuliano para pedir un respeto para los compañeros porque "hacer un programa es muy difícil" y el colaborador no lo sabe porque acude al plató a contar lo que quiere.

A pesar de la interrupción, Ivars continuó exponiendo lo que considera un sesgo inaceptable para un operador financiado por el contribuyente, asegurando que en cinco segundos el "Tribunal Popular de RTVE" dictó sentencia sobre la resolución judicial, argumentando que para dicha cadena la única noticia era que Aldama se había ido de rositas porque "quien controla la Sala Segunda es el PP", rematando con un directo "esto es lo que habéis pagado". Asimismo, el escritor desveló que durante la emisión matinal en la corporación pública alguien de la mesa de debate llegó a vaticinar con sorna la posterior presencia de los implicados en los platós de Mediaset al comentar que ya verían a qué programa iban a "sacar pecho".

Lejos de amedrentarse ante este señalamiento de la competencia, el equipo de Horizonte reaccionó con naturalidad. Iker Jiménez ironizó manifestando que le encantaba comprobar que tenían una alusión tan "preciosa" hacia su programa, momento en el que Carmen Porter detalló su experiencia al monitorizar la programación de las otras cadenas afirmando que esa misma jornada había "bajado al pozo de ver esa cadena" y lo había visto también. A pesar de que Jiménez intentó rebajar la tensión con un preventivo aviso de que no se pasaran para evitar recibir un toque, Porter mantuvo su postura y personalizó la crítica en la figura de Jesús Cintora, con quien coincidió profesionalmente en el pasado en la cadena SER pero con quien mantiene marcadas discrepancias en la presente temporada.

El foco de la réplica de la copresentadora se centró en las reticencias de Cintora a nombrar formalmente el espacio de Cuatro, sugiriendo una velada resistencia a otorgar crédito al trabajo de sus competidores. Porter relató que había visto que el presentador, al cual conocen y con quien "no pasa nada por que los nombre" ya que han coincidido muchos años en la radio, les daba paso diciendo "Nave..." porque no le salía decir La Nave del Misterio, afeando con elegancia esa falta de naturalidad de su antiguo compañero. La alusión de la periodista respondía directamente a un fragmento emitido en Malas Lenguas, donde el conductor de RTVE introdujo una declaración de Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar, quien criticaba la proyección mediática de Aldama en Mediaset. En un intento de soslayar la mención explícita al universo de Horizonte, el rostro de la televisión estatal esquivó la fórmula tradicional y utilizó la frase introductoria en la que advertía que ojo porque el diputado decía "Se monta en la Nave del...", dejando que fuera el propio político quien completara la expresión en el vídeo.

Para concluir, cabe reseñar que el tratamiento de toda esta controversia política y judicial coincide en el tiempo con un escenario en el que el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter ha consolidado su posición en la franja del prime time, logrando superar en audiencias a otras opciones de la competencia como La Revuelta de David Broncano, un rendimiento que contrasta con los discretos resultados obtenidos por otras ofertas de la programación televisiva como el regreso de Carlos Lozano a las pantallas de Telecinco.