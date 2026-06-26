Juan Dávila desespera a Henar Álvarez con sus chistes sobre gays: "Eres el último heterosexual que viene aquí"

Durante su reciente visita al programa Al Cielo con Ella, el cómico Juan Dávila repasó sus proyectos actuales y el buen momento profesional que atraviesa, dejando claro además que no tiene intención de regresar a trabajar en la televisión debido a malas experiencias previas. El humorista argumentó su postura señalando que "es otro concepto" y que "todavía hay muchas cosas que no puedes decir aquí delante, hay muchas cosas que se censuran". Este comentario hizo que parte de la audiencia recordara el severo reproche que recibió en el pasado por parte de Sandra Barneda tras una broma desafortunada en La Última Noche de Telecinco. Sin embargo, a lo largo de la emisión, Dávila volvió a evidenciar que su estilo no encaja fácilmente en los estándares televisivos habituales a raíz de un incidente en el plató.

El conflicto humorístico comenzó cuando un ruido de fondo molestó al invitado durante su entrevista. Se trataba del creador de contenido Rubén Avilés, quien había abierto una lata en el backstage, interfiriendo en el sonido directo. Al entrar al plató y admitir su autoría, Avilés bromeó definiéndose a sí mismo como "un homosexual molesto más". Dávila continuó con la dinámica asegurando que su intención era "meter en la nevera a la gente que abre latitas durante los shows", a lo que el creador de contenido reaccionó entre risas preguntando: "¿Has visto cómo es el heteropatriarcado? Siempre aprovechan una oportunidad para ir en contra de un gay. Yo también soy una minoría".

La conversación subió de tono cuando Juan Dávila aclaró que su molestia habría sido la misma si la lata la hubiese abierto "un macho alfa", al tiempo que sus comentarios sobre los homosexuales empezaban a inquietar a la presentadora, Henar Álvarez. La tensión cómica aumentó definitivamente cuando Dávila no logró entender un chiste de Avilés y exclamó: "Me niego a que un homosexual sea más rápido que yo". Ante esto, Álvarez intentó acelerar el final del encuentro exigiéndole a gritos: "¡Juan, se acabó! ¡Por favor, mete el chupito ya!".

Lejos de concluir, Rubén Avilés prolongó el juego proponiéndole al humorista que le diese un beso "para no quedar como un homófobo". Dávila accedió a besarlo sin inconvenientes mientras la conductora insistía en que se tomara el chupito reglamentario del programa. La paciencia de Henar Álvarez continuó agotándose cuando el invitado decidió dedicarle dicho chupito "al homosexual que abre latas". Esto provocó una airada reacción de la presentadora, quien afirmó entre bromas: "¡Se acabó!, eres el último heterosexual que viene a este programa. Ya no puedo más. Me lo pidieron y nunca más", todo esto mientras Dávila y Avilés se fundían en un abrazo. Finalmente, Álvarez adoptó un tono más severo al ver que el cómico no seguía sus indicaciones y, desatando las risas del público por su evidente desesperación, zanjó la situación exclamando de forma tajante: "¡Esta entrevista tiene que acabar! ¡Mete el puto chupito!".