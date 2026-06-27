La rabieta de Risto Mejide ante el éxito de Ana Rosa Quintana y su entrevista a Ayuso

La reciente entrevista que Isabel Díaz Ayuso concedió a Ana Rosa Quintana en el plató de Telecinco ha vuelto a encender los debates televisivos, sirviendo de munición para que otros formatos de la misma casa busquen notoriedad a costa del pulso informativo liderado por la veterana periodista. En el programa de Cuatro Todo Es Mentira, su presentador Risto Mejide no ha dejado pasar la oportunidad de polemizar, distanciándose con evidente severidad del tono de un encuentro que, en realidad, destacó por lograr una indiscutible relevancia mediática.

El espacio matinal discurrió por los cauces de la más pura actualidad política, especialmente cuando Ana Rosa Quintana puso sobre la mesa las recientes alusiones del presidente del Gobierno hacia el entorno personal de la mandataria autonómica. Al plantearle de forma directa un elocuente "¿Le pitaron los oídos?", la comunicadora abrió el espacio idóneo para que la presidenta madrileña se expresara con total libertad, quien trató de arrojar luz sobre el verdadero estado de las relaciones institucionales en el país.

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La líder del Ejecutivo madrileño optó por la ironía al responder: "No, simplemente volví a recordar que me gusta mucho la fruta", un recurso ya conocido que sirvió de preámbulo para un acertado diagnóstico sobre la gobernabilidad de España. Ayuso continuó desgranando su postura al asegurar que "España está en manos de este señor que es un personaje nefasto para la democracia y capaz de llevarnos al choque. Está desquiciado y pretende desquiciarlo todo. Tiene las horas contadas y, por más que lo intente, su proyecto está a punto de caer".

La culminación del discurso de la presidenta llegó al mirar fijamente a la cámara para sentenciar de manera rotunda: "El caradura del presidente del Gobierno que tenemos, que es un sinvergüenza; Sánchez, eres un sinvergüenza".

Risto Mejide cuestiona la profesionalidad de Ana Rosa Quintana

En su habitual rol de fiscalizador, Risto Mejide se mostró muy crítico con "la generosidad" que Ana Rosa brindó a su invitada: "Yo solo me pregunto una cosa: ¿Qué hemos aprendido sobre las políticas de la presidenta en la Comunidad de Madrid con esta entrevista? Es decir, ¿cuándo veremos a la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar sobre lo que ella hace o deja de hacer en la Comunidad de Madrid?". El publicista sentenció con ironía que "es que no para de cargar contra Sánchez, ¡que para eso ya estamos nosotros, presidenta! (...) Quizá por eso no viene aquí, porque le vamos a preguntar por su gestión, que es lo que hay que hacer a los políticos, que hablen de su gestión, no de la gestión del otro, siempre".

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Por su parte, el periodista Javier Chicote, quien vivió de primera mano el ambiente del programa matinal, rompió una lanza a favor de la profesionalidad de Quintana al desvelar la enorme satisfacción del equipo por el trabajo bien hecho. "Ana estaba bastante satisfecha porque ha dado muchos titulares, Isabel Díaz Ayuso va a full", constató el colaborador, evidenciando que el objetivo primordial de cualquier gran formato de actualidad es, precisamente, "conseguir declaraciones de alto impacto que marquen la agenda del día". Pese a que Mejide intentó minimizar el logro replicando con desdén que los titulares eran "sobre Sánchez todos", Chicote defendió la pertinencia de las preguntas al recordar la realidad del debate nacional: "Hombre, ¿qué preguntas le vas a hacer?".

En el tramo final del debate, e incentivado por las observaciones de otros tertulianos sobre la "escasa profundidad dada a ciertos temas", Mejide insistió en que Ayuso "ha hablado poquito, tampoco mucho", en relación a sus asuntos familiares. El propio Chicote tuvo que recordarle la diferencia entre un gran plató de alcance nacional y un espacio de proximidad local al señalar que "la entrevista no era en Telemadrid para preguntarle por el Metro Ligero".