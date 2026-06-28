El eterno rencor de Belén Esteban: se burla del estreno de Paz Padilla en Telecinco

El universo Mediaset ha vivido un nuevo e importante movimiento en su parrilla este fin de semana. Tres años después de la sonada cancelación del controvertido magacín Sálvame, Paz Padilla ha regresado a las sobremesas de Telecinco con una filosofía de vida completamente renovada, basada en el "amor" y el "humor". Sin embargo, el retorno de la humorista gaditana no ha estado exento de los fantasmas del pasado, especialmente en lo tocante a su relación con Belén Esteban. Cabe recordar que la convivencia entre ambas en el antiguo plató de La Fábrica de la Tele siempre estuvo marcada por una profunda tensión y sonados desencuentros en directo, una brecha que el tiempo no parece haber cerrado y que ha vuelto a ponerse de manifiesto de forma indirecta con este estreno.

Así fue el estreno de El Show de Paz

Ayer, sábado, 27 de junio, la audiencia pudo ver por fin en qué consiste El Show de Paz, el nuevo formato de entretenimiento para el fin de semana. A lo largo de sus dos horas de duración en riguroso directo, el programa transitó por distintas secciones con una agilidad vertiginosa impuesta por su director, Raúl Prieto —un viejo conocido de la presentadora de la etapa de Sálvame—. El espacio combinó la solidaridad para ayudar a personas necesitadas con vídeos de cámara oculta en los que la propia Paz se disfrazó de anciana todoterreno para sorprender a los viandantes.

El momento más emotivo de la tarde llegó cuando la presentadora rompió a llorar al abordar el abandono de las personas mayores, confesando arrepentirse de haber trabajado tanto en lugar de pasar más tiempo con su madre. Por el contrario, el punto de mayor incomodidad se vivió en la recta final con la visita del actor William Levy; fiel a su estilo, Padilla corrió a abrazarlo, fingió un desmayo para que la sostuviera en brazos y le lanzó preguntas picantes que dejaron ver al protagonista de Café con Aroma de Mujer visiblemente incómodo en más de una ocasión.

Pese a estar arropada por un nutrido grupo de colaboradores como Fabiola Martínez, Roi Méndez o Cristina Piaget, el formato evidenció la necesidad de pulir su puesta en escena para diferenciarse de otros programas similares de la competencia, dejando todo el peso en el inconfundible sello de la gaditana.

La reacción de Belén Esteban

La sombra de la eterna rivalidad entre las dos excompañeras no tardó en planear sobre el estreno. Aunque Paz Padilla ha insistido en que no guarda traumas de su anterior etapa y que "todos evolucionamos", el entorno digital no ha tardado en reaccionar.

La reacción de Belén Esteban al regreso de Paz Padilla a Telecinco 🍿❤️‍🔥 pic.twitter.com/TUUuYpcPkc — Alba Medina (@albammmedina) June 28, 2026

Como se puede apreciar en la captura de pantalla adjunta, las redes sociales captaron un revelador movimiento por parte de la Princesa del Pueblo. Ante un comentario de un usuario que celebraba con entusiasmo el nuevo programa de Paz tildándolo de "¡El éxito del verano!", Belén Esteban no dudó en reaccionar de manera sutil pero cargada de ironía con una réplica contundente: "@bossoflove si tú lo dices...". Un escueto comentario repleto de emoticonos de sorpresa con el que la de Paracuellos deja clara su incredulidad y lanza un dardo velado a las expectativas de éxito de su antigua rival.

Las audiencias del sábado

El debut del nuevo espacio de Mediaset no ha logrado el impacto esperado en su estreno, firmando una tarde discreta y viéndose superado por otras opciones de la jornada: