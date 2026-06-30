Los sonrojantes elogios de Sarah Santaolalla a Sánchez, Iglesias y Rufián: "No soy objetiva porque le aprecio mucho"

Sarah Santaolalla fue la última invitada al programa El Sótano del canal TEN, presentado por Alba Carrillo, donde participó en el juego de situar a la izquierda o a la derecha a varias personalidades de la actualidad política y social de nuestro país. La colaboradora de Mañaneros afín al Gobierno, que ha ganado peso en las tertulias políticas de TVE durante el último año y cuenta con escolta de 15 agentes tras su conflicto inventado con Vito Quiles, no dudó en deshacerse en elogios hacia Pedro Sánchez y otros nombres de la izquierda.

"A pesar de lo que están diciendo, que parece que no se puede decir, yo creo que es un buen presidente. Es un animal político y parece que tienes que agachar la cabeza por pensarlo", dijo, un comentario con el que la presentadora estaba de acuerdo: "¿Y lo que está aguantando? Pandemias, volcanes, el acoso a su familia...". En este sentido, Santaolalla lamentó "lo que están aguantando su mujer, su hermano y su todo", en referencia a Begoña Gómez, imputada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y David Sánchez, juzgado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias a falta de sentencia.

La tertuliana continuó con sus elogios al líder socialista: "A mí me cae bien, me parece un tío valiente con el panorama que hay". En cuanto a Pablo Iglesias, al que situó más a la izquierda de Sánchez, se refirió como "un buen exvicepresidente". "A mí me cae bien. Ahora tiene un medio que yo creo que hacen una labor buena porque es de los pocos que queda en la izquierda", confesó sobre Canal Red, el canal de actualidad política de extrema izquierda envuelto en polémica por la denuncia que un antiguo empleado presentó en 2024 por presunta vulneración de derechos fundamentales, acoso moral y menoscabo de su dignidad.

El podio lo completó Gabriel Rufián, un personaje que emocionó especialmente a Alba Carrillo. "Yo aquí no soy objetiva porque le aprecio mucho. Ahora con lo de la filtración de las agendas de Zapatero y demás, la gente no entiende que, aparte de que comes con políticos porque son fuentes, también cuando llevas años dedicándote a esto haces amigos", dijo, y añadió: "Es una buenísima persona y creo que ahora mismo es el político más capacitado en la izquierda, sin ninguna duda".

Preguntada por una posible coalición de izquierdas, confesó que "yo creo que no la va a haber, pero es el único que podría hacerlo y en las distancias cortas es una buena persona". "Al final ahí se juntan distintos factores. Él forma parte de un partido político independentista catalán en el que quizás en Ceuta, en Salamanca o en Murcia no se sienten representados por el independentismo, pero él decía una cosa muy interesante, que al final los derechos importan en un barrio en Barcelona que en un barrio en Toledo".

La musa más reciente de la izquierda mediática también se animó a criticar las tertulias políticas de la televisión actual. "Son peores que el corazón. Creo que la política es basura, las tertulias políticas actuales son basura", confesó, a pesar de que en 2025 se embolsó casi 20.000 euros de la cadena pública solo por defender al PSOE y afines. Entre los programas Mañaneros y Malas Lenguas, la analista política participó en 66 ocasiones en RTVE el año pasado y habría percibido 18.500 euros. En su mejor mes, el de agosto, llegó a cobrar 5.250 euros por 20 participaciones en RTVE.

Sarah Santaolalla dixit:

"Es lo único que he mamado para estar aquí".#ElSótano29J pic.twitter.com/cnZJawtsnH — TEN TV (@TENtv) June 29, 2026

"Vengo de una familia en la que a mi padre le daban palizas los grises por tener una ideología. Mi familia ha trabajado toda la vida, unos currantes. Tengo unas ideas políticas", se defendió. "O sea, que lo has mamado", opinó Alba, a lo que ella bromeó: "¡Esto es lo único que he mamado para estar aquí porque luego dicen que mamas otras cosas y no! ¡Esto es lo único que he mamado, ideología en mi casa!".