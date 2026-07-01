Ibai desvela el cartel musical de La Velada del Año VI

Ibai Llanos ha resuelto una de las incógnitas más esperadas de su gran cita anual. El creador de contenido ha hecho público este martes el cartel musical que acompañará a La Velada del Año VI, el macroevento de boxeo entre creadores que se celebra el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Las actuaciones confirmadas corren a cargo de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y el dúo formado por Lucho RK & La Pantera, a los que se sumarán cinco artistas invitados cuya identidad se reservará hasta la propia noche del evento.

La combinación de estilos vuelve a ser la seña de identidad del apartado musical. El reguetón de los puertorriqueños Yandel y Anuel AA convivirá con el pop-rock latino de Juanes, el sonido urbano de la catalana Bad Gyal y la propuesta más joven de Lucho RK & La Pantera. Un abanico con el que Ibai busca contentar tanto al público más ligado a la música urbana como a quienes esperan nombres de mayor recorrido internacional.

Un cartel fiel a la tradición

El secretismo hasta el último momento se ha convertido en marca de la casa. En ediciones anteriores han desfilado por el escenario artistas como Quevedo, Aitana, Myke Towers o Los del Río, y la reserva de invitados sorpresa forma parte del ritual con el que la organización mantiene la expectación en los días previos. Este año, además, la incógnita se prolonga: cinco de los diez nombres solo se revelarán sobre la marcha.

El componente musical no es un simple acompañamiento. Las actuaciones amenizan los descansos entre asaltos y se han consolidado como una de las claves del fenómeno, capaz de reunir a decenas de miles de espectadores en el estadio y de superar récords de audiencia en directo en plataformas de streaming.

Rumbo a un nuevo récord

La sexta edición parte con las expectativas por las nubes. Las entradas se agotaron el pasado mes de marzo, apenas unas horas después de salir a la venta, y La Cartuja volverá a colgar el cartel de completo. La cita se retransmitirá en directo y de forma gratuita a través de los canales de Ibai, que en la pasada edición rozaron los nueve millones de espectadores simultáneos.

Con la cartelera deportiva ya cerrada —encabezada por el duelo estelar entre IlloJuan y TheGrefg— y el cartel musical ahora desvelado, La Velada del Año 6 completa las piezas de un espectáculo que aspira a batir de nuevo sus propias marcas el 25 de julio.