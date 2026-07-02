La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Atresmedia a indemnizar con 50.000 euros a la socorrista que protagonizó en 2008 el conocido vídeo de "la he liado parda", al considerar que el grupo audiovisual vulneró sus derechos al honor y a la propia imagen al reutilizar durante años su voz e imagen en programas de entretenimiento y humor sin su consentimiento.

La resolución amplía una sentencia dictada en primera instancia, que había fijado una indemnización de 40.000 euros, y extiende la condena a emisiones de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y Europa FM. Además, ordena retirar los contenidos afectados y prohíbe volver a utilizar el vídeo con esos fines.

La Audiencia amplía la condena

El origen del caso se remonta al verano de 2008, cuando una joven socorrista explicó ante las cámaras de Antena 3 un incidente ocurrido en una piscina de San Sebastián de los Reyes, pronunciando la frase que posteriormente se hizo viral.

La Audiencia considera que, aunque Atresmedia no es responsable de que esas imágenes alcanzaran una enorme difusión en internet y redes sociales, sí lo es de haber reutilizado la grabación durante años en espacios ajenos a la información original y con una finalidad humorística sin autorización de la afectada.

Según los magistrados, la mujer "nunca prestó su consentimiento" para que aquella entrevista fuera utilizada en programas de entretenimiento, montajes humorísticos o recopilaciones televisivas.

La sentencia hace referencia a distintos contenidos emitidos por medios del grupo. Entre ellos figuran montajes emitidos en El Intermedio, intervenciones en Más de Uno, programas de Europa FM y el especial conmemorativo del 25 Aniversario de Antena 3, además de otros espacios que recuperaron el vídeo para hacer referencias humorísticas o recordar momentos virales.

La resolución concluye que ese uso reiterado contribuyó a mantener la difusión de unas imágenes cuya protagonista no es un personaje público.

Ansiedad y bajas médicas

Durante el procedimiento judicial, la demandante aportó informes periciales sobre las consecuencias que tuvo para ella la constante difusión del vídeo.

Según recoge la sentencia, sufrió episodios de ansiedad, hospitalizaciones y bajas laborales, además de dificultades para desarrollar su actividad profesional y situaciones en las que era identificada públicamente por la frase pronunciada en 2008.

Los magistrados consideran acreditado que "el daño moral es, desde luego, grave", aunque precisan que no puede atribuirse exclusivamente a Atresmedia, sino también a la viralización generalizada que alcanzó el vídeo.

Durante el recurso, Atresmedia defendió que el uso de la expresión se había convertido con el paso del tiempo en un recurso humorístico y periodístico sin intención de perjudicar a la protagonista.

La Audiencia rechaza ese argumento y entiende que el derecho a la libertad de expresión no ampara la utilización reiterada de la imagen y la voz de una persona ajena a la notoriedad pública para fines distintos de aquellos para los que fueron captadas. No obstante, el tribunal también descarta la indemnización de 300.000 euros que reclamaba la demandante al considerarla desproporcionada.