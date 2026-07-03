Javier Ruiz negocia su marcha a la televisión de Contreras y perfilan a Jesús Cintora como relevo

El futuro de las mañanas de La 1 podría cambiar de cara a la próxima temporada. Según una información publicada en Vozpópuli, el periodista Javier Ruiz abandonará la presentación de Mañaneros a finales de julio para incorporarse previsiblemente al nuevo canal de televisión impulsado por José Miguel Contreras. La información añade que RTVE ya trabaja en un posible sustituto.

De acuerdo con Vozpópuli, este jueves 2 de julio se celebró una reunión en las instalaciones de Radio Televisión Española entre el presidente de la Corporación, José Pablo López, y responsables de la productora de Mañaneros para abordar el futuro del espacio.

Según ese medio, durante ese encuentro se planteó el nombre de Jesús Cintora como posible relevo al frente del magacín matinal. No obstante, su incorporación requeriría negociaciones con la productora responsable de Malas Lenguas, el programa que actualmente presenta en La 1.

La información sostiene que Javier Ruiz dejaría oficialmente el programa el próximo 30 de julio, aunque precisa que todavía no existe un anuncio oficial sobre su salida ni sobre su supuesto fichaje por la nueva cadena de televisión.

El proyecto de José Miguel Contreras

Vozpópuli enmarca estos movimientos en el lanzamiento del nuevo canal de TDT impulsado por José Miguel Contreras, que mantiene conversaciones con diferentes presentadores para configurar su parrilla de cara al estreno previsto en el mes de noviembre.

El mes de julio será un mes clave para cerrar incorporaciones, ya que las cadenas preparan la programación de la nueva temporada televisiva. Entre los nombres mencionados figura también el de Silvia Intxaurrondo, sobre cuya continuidad en RTVE existirían incógnitas, aunque Vozpópuli señala que no puede descartarse que vuelva a presentar La Hora de La 1 durante el verano.

Ni RTVE ni los responsables del nuevo proyecto televisivo han querido hacer comentarios sobre las reuniones mantenidas ni sobre la posible incorporación de Javier Ruiz al nuevo canal. Por el momento, la Corporación pública tampoco ha anunciado cambios oficiales en la presentación de Mañaneros ni ha confirmado quién estará al frente del programa la próxima temporada.