Iker Jiménez y Carmen Porter anuncian quiénes serán sus sustitutos en 'Horizonte' durante el verano

El programa Horizonte, emitido en Cuatro y conducido habitualmente por Iker Jiménez y Carmen Porter, se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos televisivos de la temporada para Mediaset España, logrando un éxito incontestable tanto en su formato de máxima audiencia como en su emisión diaria previa. Tras el inicio de las vacaciones de la pareja titular, la cadena ha decidido confiar temporalmente la conducción del espacio a Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero.

Ambos profesionales, que ya asumieron esta responsabilidad durante el periodo de Semana Santa, se pondrán al frente del formato durante una semana completa. Una vez transcurrido este periodo, los directivos de Cuatro analizarán detalladamente los índices de audiencia obtenidos por los sustitutos para determinar si resulta conveniente conceder un descanso veraniego al programa antes de su esperado regreso en el mes de septiembre con sus presentadores habituales.

La elección de los presentadores sustitutos aporta perfiles con amplia experiencia en el debate mediático. Beatriz Talegón cobró notoriedad pública como secretaria general de las Juventudes Socialistas antes de abandonar el PSOE en el año 2015, y desde entonces ha protagonizado diversos desencuentros en el panorama comunicativo, como su breve participación en un proyecto político junto al juez Baltasar Garzón o sus polémicas posturas respecto a la homeopatía y las vacunas contra el covid-19. Por su parte, Paco Pérez Caballero es un colaborador habitual de las mesas de debate de Horizonte, licenciado en periodismo y especializado en criminología, campo en el que ha desarrollado una prolífica carrera como autor de libros de misterio y director de diversos espacios radiofónicos y podcasts.

Los registros de audiencia confirman la excelente salud del formato, que ha cerrado la temporada como el espacio más visto de Cuatro. En su franja previa al horario estelar, el programa ha promediado un 7,8% de cuota de pantalla y cerca de un millón de espectadores, mostrando además una tendencia al alza que culminó en el mes de junio con un récord del 9,2% de cuota, impulsado en gran medida por el seguimiento de la actualidad política y judicial vinculada a diversos casos que afectan al entorno socialista. Asimismo, en el horario de máxima audiencia nocturna, el espacio ha mantenido su fortaleza con una media del 9,6% de share y 671.000 seguidores fieles, logrando liderar el mercado televisivo en comunidades autónomas como Islas Baleares y Asturias, donde ha registrado picos del 14,8% y el 13,1% respectivamente.

Este sobresaliente rendimiento de Horizonte introduce una paradoja interna para el grupo Mediaset España, ya que la fortaleza de Cuatro llega a eclipsar en ocasiones a su principal canal, Telecinco. La cadena principal del grupo atraviesa una profunda crisis de audiencia que no logra revertir, lo que ha provocado una notable fuga de espectadores hacia la oferta de su canal hermano. Esta tendencia se evidenció recientemente cuando Cuatro superó en audiencia global diaria a Telecinco durante una jornada dominical convencional, un hecho inusual al no estar motivado por retransmisiones deportivas excepcionales.

La situación se agrava ante la fría acogida de las novedades veraniegas de Telecinco, ya que las nuevas propuestas destinadas a reactivar la parrilla han empeorado los datos previos de sus franjas correspondientes, a la espera de consolidar los resultados de sus formatos de debate y entretenimiento. Tras haber registrado el verano pasado el mínimo histórico de su trayectoria, la cadena principal ha iniciado el periodo estival con cifras preocupantes, acusando la ausencia de sus formatos de telerrealidad más competitivos, los cuales habían sostenido la audiencia en los meses anteriores. Este escenario plantea un dilema estratégico para el grupo audiovisual, que debe valorar si mantener en antena un formato tan competitivo como Horizonte para asegurar la rentabilidad estival a riesgo de acentuar la debilidad de Telecinco, o si retirar temporalmente el programa para equilibrar las fuerzas entre ambos canales hasta el inicio del nuevo curso televisivo en septiembre.