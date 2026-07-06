El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha fijado el 5 de noviembre como la fecha de inicio de la implantación de la televisión digital terrestre (TDT) en ultra alta definición (UHD). Ese día comenzará la primera fase del despliegue del nuevo estándar tecnológico DVB-T2, que permitirá mejorar la calidad de imagen y sonido de las emisiones y habilitará el nuevo canal estatal cuya licencia fue adjudicada el pasado mes de mayo.

La medida se recoge en una resolución que el departamento dirigido por Óscar López sometió a audiencia pública. El texto establece que la redistribución de los canales de televisión de ámbito estatal entre los diferentes múltiples digitales se llevará a cabo durante la madrugada del 5 de noviembre, mientras que el nuevo canal podrá iniciar sus emisiones ese mismo día y, en cualquier caso, antes del 27 de noviembre.

Habrá que resintonizar los televisores

A partir de las 08:00 horas del 5 de noviembre, los ciudadanos deberán resintonizar sus televisores para acceder a las emisiones en UHD, al nuevo canal estatal y a la nueva ubicación de los canales afectados por la reorganización.

Hasta que se realice esa resintonización, la mayoría de los canales seguirán pudiéndose ver en alta definición (HD), aunque en algunos casos será imprescindible actualizar la búsqueda de canales. En concreto, Clan (RTVE), DKISS, A3Series, BeMad y Boing podrían cambiar de posición en el dial o incluso dejar de visualizarse, dependiendo de la configuración de cada receptor.

Además, las cadenas afectadas estarán obligadas a informar de estos cambios a partir del 8 de septiembre, con el objetivo de que los espectadores conozcan con antelación la necesidad de volver a sintonizar sus televisores.

Más calidad de imagen y un uso más eficiente del espectro

La implantación del estándar DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial 2) permitirá que los principales canales nacionales emitan de forma simultánea en HD y UHD, ofreciendo una mayor calidad de imagen y sonido.

Según el Ministerio, esta tecnología, ya utilizada en la mayoría de los países de la Unión Europea, también mejora la eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico. Por ello, se libera capacidad dentro de los múltiples digitales, lo que hace posible la incorporación del nuevo canal estatal cuya licencia fue adjudicada el 26 de mayo al consorcio Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo SL.

El objetivo es que los operadores de TDT puedan competir con otras plataformas audiovisuales, como las emisiones por satélite o televisión por internet, que ya ofrecen contenidos en ultra alta definición.

Una implantación en dos fases

La puesta en marcha del nuevo estándar forma parte del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado en marzo de 2025. Desde la entrada en vigor de ese plan, todos los televisores que se comercializan en España deben ser compatibles con emisiones en UHD mediante DVB-T2.

Los usuarios que todavía no dispongan de un televisor adaptado seguirán recibiendo los canales en alta definición, como hasta ahora. La implantación completa de la UHD llegará en una segunda fase, cuando el parque de receptores compatibles sea suficiente. En ese momento se extenderá este formato al conjunto de los canales autonómicos y locales.