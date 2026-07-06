TVE premia a Marta Flich con un programa en solitario sobre crímenes

Marta Flich ampliará su presencia en RTVE con un nuevo proyecto en solitario. La presentadora de Directo al Grano se pondrá al frente de una serie documental centrada en el género true crime, un movimiento que refuerza la confianza de la Corporación en uno de sus fichajes más destacados de los últimos meses.

La información ha sido adelantada en exclusiva por El Confidencial, que asegura que la periodista será la conductora de El Lugar de los Hechos, una producción documental que reconstruirá algunos de los casos criminales más impactantes de la historia reciente de España.

Según publica El Confidencial, el espacio estará producido junto a Dollhouse y recorrerá los escenarios reales donde sucedieron los crímenes abordados en cada entrega. La serie buscará explicar cómo se desarrollaron los hechos desde los propios lugares en los que ocurrieron, combinando investigación periodística, análisis forense, imágenes de archivo y recreaciones digitales para contextualizar cada caso.

Por el momento, RTVE no ha confirmado en qué plataforma o canal se estrenará el formato, por lo que todavía está por decidir si llegará a La 1, La 2 o RTVE Play.

Copresentadora de Directo al Grano

Este nuevo encargo supone un paso más en la trayectoria de Marta Flich dentro de la televisión pública. Tras incorporarse a RTVE para copresentar Directo al Grano junto a Gonzalo Miró, la comunicadora sumará ahora un proyecto de un perfil completamente distinto, alejado de la actualidad diaria y enfocado en el documental de investigación.

La apuesta también encaja con la estrategia de RTVE de diversificar los proyectos de sus principales presentadores. En los últimos días también ha trascendido que Gonzalo Miró contará con un programa propio, una muestra de la confianza de la cadena en ambos comunicadores.