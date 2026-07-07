Los principales candidatos para presentar el nuevo canal 'TeleSánchez'

La nueva criatura mediática que pilota José Miguel Contreras bajo el consorcio SIETE comenzará a emitir de forma oficial el próximo 5 de noviembre con el nombre de La Séptima. El proyecto, bendecido por Moncloa tras una polémica adjudicación de licencia, trabaja a contrarreloj para conformar una "alineación" de presentadores rescatados, de manera nada casual, del núcleo duro de periodistas más afines al Gobierno en RTVE y el Grupo Prisa.

El desembarco de los comisarios políticos de TVE

El diseño de la parrilla de La Séptima, que compartirá vecindario técnico con sus aliados de La Sexta en San Sebastián de los Reyes, busca vaciar de caras visibles el aparato de propaganda gubernamental de la televisión pública. Los principales candidatos para presentar sus distintos espacios son:

Javier Ruiz: El actual presentador de Mañaneros 360 en La 1 encabeza las operaciones de captación. En el sector se da por cerrado su salto inminente de cara al nuevo curso escolar, un movimiento que forzará a TVE a buscar recambios de urgencia para sus mañanas.

Sarah Santaolalla: La tertuliana, activista y pareja de Ruiz, cuenta ya con una oferta directa sobre la mesa por parte de Contreras para contar con su propio espacio en la cadena.

Silvia Intxaurrondo: La polémica conductora de La Hora de La 1, famosa por su estilo de confrontación abonado al argumentario socialista, se sitúa con fuerza en las quinielas. Los rumores sobre su fichaje se han disparado tras adelantarse sus vacaciones oficiales, una inusual ausencia de las pantallas que en la corporación pública ya interpretan como una salida encubierta.

Xabier Fortes y Jesús Cintora: Dos de los perfiles históricamente más sectarios de la televisión pública nacional permanecen bajo el radar de la directiva. El objetivo de Contreras pasa por reactivar sus perfiles en debates políticos ideados a la medida de la factoría ideológica de la izquierda.

Àngels Barceló: Desde los micrófonos de la Cadena SER, el principal tótem matinal del Grupo Prisa es otra de las piezas codiciadas por el consorcio mediático para apuntalar las tertulias del nuevo canal.



Como puede comprobar, pese a los constantes intentos de Contreras por suavizar el sectarismo del proyecto afirmando que buscarán un "periodismo sin polarización" y que "matarán los personalismos" en favor de redactores "del mercado", la realidad empresarial deja retratada la propaganda populista de la cadena.