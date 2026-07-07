Marta Nebot anuncia su salida de 'En boca de todos' y recibe el rápido auxilio del ministro Óscar Puente

La periodista y habitual tertuliana de corte progresista, Marta Nebot ha anunciado públicamente este martes que deja de formar parte del equipo de colaboradores de En boca de todos, el programa de actualidad y debate que presenta Nacho Abad en las mañanas de Cuatro.

La comunicadora ha optado por el victimismo y la insinuación ideológica para justificar que la dirección del programa ya no cuenta con ella, ha utilizado su perfil de X para dar a conocer la noticia, sugiriendo que se trata de una decisión unilateral por parte de la dirección del espacio televisivo. "'En boca de todos', el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo", ha manifestado Nebot en un mensaje acompañado por un emoticono con la boca sellada.

"En boca de todos", el programa presentado por Nacho Abad en cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo. pic.twitter.com/ZaEvbL7kmq — Marta Nebot (@MartaNebot) July 7, 2026

Posteriormente, ante los comentarios de sus seguidores, la colaboradora ha compartido una reflexión sobre la pluralidad en los medios, asegurando que siempre ha defendido la importancia de "ser capaz de defender lo que uno cree en todas las plazas", a lo que ha añadido: "Se ve que no fui capaz".

Soy de las que creo que hay que ser capaz de defender lo que uno cree en todas las plazas. Se ve que no fui capaz. https://t.co/ZnLptkREM8 — Marta Nebot (@MartaNebot) July 7, 2026

Asimismo, Nebot ha salido en defensa de la trayectoria del programa frente a las críticas de algunos usuarios, destacando que su audiencia "no ha parado de subir hasta el verano".

Reacción del ministro de Transportes

Como era de esperar, el ecosistema sanchista no ha tardado en salir en auxilio de una de sus voces afines. El ministro de Transportes, Óscar Puente, conocido por su hiperactividad y sus habituales salidas de tono en las redes sociales, ha entrado al trapo de inmediato para jalear el victimismo de Nebot y, de paso, atacar la independencia del programa de Cuatro.

"Tómatelo como un halago. Eso dice mucho de ti", ha escrito el ministro, a lo que Nebot ha respondido con un escueto agradecimiento.

Por el momento, ni Mediaset España ni los responsables del programa se han pronunciado de manera oficial sobre la salida de la tertuliana, siguiendo su política habitual de no realizar comentarios sobre los cambios en sus planteles de colaboradores a través de las redes sociales.

La marcha de Marta Nebot se suma a la que ya vivió el formato de Cuatro hace unos meses con la salida de la periodista Sarah Santaolalla, quien abandonó definitivamente el espacio tras protagonizar un tenso desencuentro en directo con el también tertuliano Antonio Naranjo.