Nacho Abad frena los rumores de censura y desvela el motivo real del despido de Marta Nebot: "Es por esto"

Tras las especulaciones, Nacho Abad ha querido zanjar de manera tajante la polémica en torno al fin de la colaboración laboral con Marta Nebot en 'En Boca de Todos'. El presentador ha aprovechado el espacio del programa para emitir la grabación del momento que detonó la decisión y aclarar que, en ningún caso, se ha tratado de un veto ideológico.

"En este programa nos gusta el pluralismo, nos gusta el debate contradictorio y damos voz a todas las ideologías", arrancaba Abad en su alegato inicial, poniendo como ejemplo que por el plató pasan perfiles tan opuestos como Pablo Fernández y Santiago Abascal: "Esto es lo que enriquece el debate. Ese debate que se basa en el pluralismo político que sostiene el Estado Democrático, conceptos que en este programa tenemos grabados a fuego porque nos definen".

"Jamás hemos censurado a nadie por sus ideas y jamás lo vamos a hacer", sentenció con firmeza, asegurando además que la rescisión de la colaboración se le comunicó de forma educada a Nebot en una llamada telefónica de media hora.

La polémica surgió después de que Marta Nebot publicase en sus redes sociales la noticia de su marcha del programa e ironizando: "'En boca de todos', el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos". Un mensaje al que rápidamente reaccionó y salió en auxilio de una de sus voces afines del Partido Socialista, el ministro de Transportes, Óscar Puente, conocido por su hiperactividad en redes sociales.

El vídeo de la discordia: "Es incoherente estar aquí"

"No suspendimos nuestra colaboración por tus ideas. Lo hicimos porque ocurrió esto", matizó Nacho Abad tras la emisión de las imágenes. Para acabar con cualquier tipo de rumor sobre supuesta censura hacia el ala progresista, Abad dio paso a las imágenes de lo ocurrido días atrás en el programa.

En la grabación, se observa una fuerte discusión en la que Nebot llegaba a asegurar que "le daba vergüenza estar aquí".

Aquella afirmación provocó la reacción inmediata de sus compañeras de mesa. "Siento, Marta, que sientas vergüenza por estar con Pilar y conmigo y que recobres la dignidad en otro plató", le reprochaba una de las colaboradoras en su momento.

Nacho Abad reflexiona tras la emisión del desencuantro: "Estar en este programa que te da vergüenza es incoherente".

Parece que @EnBocaDe_Todos ha confirmado que el motivo del despido ha sido justamente el que apuntaba. pic.twitter.com/X31AivRu0a — Daniel Rodríguez Herrera (@esmultivac) July 8, 2026

Finalmente, el presentador concluyó su discurso recordando los valores sobre los que se edifica el magacín de Cuatro: "En Boca de Todos lo forma un equipo en el que la máxima es el respeto, el compañerismo y la pluralidad, y yo no quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí. No hay más, lo demás es mentira".