La televisión argentina calienta todavía más el Mundial burlándose de Haaland

La Selección Argentina de Lionel Messi completó el pasado martes una remontada histórica ante Egipto, sellando su pase a cuartos de final del Mundial de Fútbol. El duelo estuvo marcado por la polémica con un protagonista: el colegiado francés François Letexier, señalado por una serie de decisiones arbitrales cuestionables que cayeron en favor de la Albiceleste.

La sensación de favoritismo hacia los de Lionel Scaloni es un clamor y el escándalo crece después de que el diario La Nación publicara que el FBI y la justicia de Estados Unidos investigan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunto lavado de activos y fraude financiero. Las autoridades norteamericanas investigan operaciones que superan los 300 millones de dólares canalizadas a través de su sistema bancario, vinculadas a los negocios de la entidad presidida por Claudio Tapia, alias el Chiqui Tapia, con la empresa TourProdEnter LLC.

La afición argentina tampoco vive su mejor momento de fama en unas redes sociales cargadas de insultos, reproches y comentarios racistas hacia otros aficionados. Y ahora ha sido un programa de televisión el encargado de caldear todavía más el ambiente. El espacio de actualidad y humor Nadie dice nada, emitido en el canal en streaming LUZU TV, presentó a su colaboradora Momi Giardina disfrazada de Erling Haaland comportándose como una especie de primate que camina encorvado.

Halaand por primera vez en NDN pic.twitter.com/gHcCn7mHXT — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) July 7, 2026

El noruego, probablemente una de las estrellas menos problemáticas del fútbol actual, se ha ganado la simpatía de numerosos aficionados y espectadores del Mundial, por lo que muchos no entienden una burla completamente gratuita. El morbo aumenta si se tiene en cuenta que las selecciones de Argentina y Noruega van por el mismo lado de la clasificación, por lo que si ambas eliminaran a Suiza e Inglaterra, respectivamente, se enfrentarían para buscar un hueco en la final del 19 de julio.