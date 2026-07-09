Mediaset anuncia una demanda contra Atresmedia por 'AlaZ', la prueba que sustituye al Rosco en 'Pasapalabra'

La disputa judicial en torno a Pasapalabra está lejos de cerrarse. La productora neerlandesa MC&F, propietaria de los derechos del formato de El Rosco, ha decidido emprender acciones legales contra Atresmedia al considerar que la nueva prueba final del concurso, AlaZ, mantiene demasiadas similitudes con el histórico desafío de preguntas y respuestas.

La decisión llega apenas tres semanas después del estreno de AlaZ en Antena 3, una prueba inspirada en el formato suizo DallAZetA y diseñada para sustituir a El Rosco tras la sentencia que obligó a retirar este último del programa. Según ha informado Mediaset España, actual licenciataria de El Rosco en España, la demanda será presentada por MC&F y se fundamenta en la resolución judicial que reconoció a la compañía neerlandesa como titular de los derechos del formato.

El origen del conflicto se remonta a la sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó que El Rosco constituye un formato independiente protegido por la propiedad intelectual. Como consecuencia, Antena 3 dejó de emitir esa prueba y la reemplazó por AlaZ, conservando el duelo entre los dos concursantes principales por el bote acumulado.

Sin embargo, según recoge Vertele, MC&F sostiene que la adaptación realizada por Atresmedia reproduce elementos esenciales de El Rosco. Entre los argumentos que respaldan su reclamación destaca que el formato original suizo presenta diferencias significativas, ya que participa un único concursante y la mecánica del juego no coincide con la utilizada actualmente en Pasapalabra. A juicio de la empresa, la versión española incorpora características propias del formato protegido y, por tanto, incumple la sentencia que prohibía cualquier explotación no autorizada de un juego basado en El Rosco.

Por el momento, la demanda se dirigirá exclusivamente contra Atresmedia y no contra los propietarios del formato suizo. Desde Mediaset explican que el contrato de licencia firmado con MC&F obliga a la productora a actuar legalmente si detecta un formato que considere demasiado similar, y aseguran que respaldarán estas acciones en defensa de sus derechos.

Mientras tanto, Mediaset continúa trabajando en un nuevo concurso para Telecinco que tendrá El Rosco como prueba decisiva. El proyecto, que no podrá utilizar el resto de elementos característicos de Pasapalabra, sigue rodeado de incógnitas, ya que todavía no se han anunciado la productora responsable, el presentador ni la fecha prevista para su estreno.