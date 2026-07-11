Los 11,4 millones de espectadores del España-Bélgica que desmontan a Marina Rivers y su defensa del chándal sanchista

El incontestable éxito de la selección española en el Mundial de 2026 no solo ha desatado la euforia deportiva en todo el país, sino que ha terminado por desmontar uno de los argumentos más polémicos de la semana en el entorno de las redes sociales. La victoria de la Roja ante Bélgica logró reunir a una audiencia media de 11.454.000 espectadores en las cuatro cadenas que retransmitieron el encuentro, alcanzando un demoledor 76,5% de cuota de pantalla, según detalla el informe publicado este sábado por Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue.

Estas cifras récord suponen un nuevo golpe para la creadora de contenido Marina Rivers y su nefasto intento de justificación. Tras el aluvión de críticas recibido por prestar su imagen a la campaña propagandística del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la polémica marca de ropa pública 'Dmocracia', la influencer intentó defender el gasto público del chándal sanchista relativizándolo y comparándolo con los derechos del torneo de fútbol: "RTVE ha pagado 55 millones de euros por los derechos de la emisión del mundial. Hay gente a la que no le gusta el fútbol", llegó a protestar Rivers para equiparar un evento que queda más que demostrado que es de interés general con la cuestionada campaña publicitaria de Moncloa.

Como viene a ser costumbre en el discurso sanchista, la realidad de los datos ha vuelto a responder con contundencia. El cruce de cuartos de final entre España y Bélgica, que se pudo seguir en abierto a través de La 1, La 2, Teledeporte y en la plataforma DAZN Mundial, anotó un espectacular acumulado de 15.930.000 espectadores únicos (personas que sintonizaron la eliminatoria en algún momento). Por si fuera poco, el "minuto de oro" del torneo se registró a las 22:51 horas en La 1, congregando a 11.671.000 espectadores frente al televisor de forma simultánea.

Un fenómeno de masas que arrasa precisamente entre los jóvenes

El masivo respaldo de la ciudadanía al Mundial que Marina Rivers consideraba "demasiado caro" o ajeno al interés de muchos se hace todavía más evidente al desglosar el perfil de quienes siguieron el partido. Lejos de ser un contenido seguido por unos pocos, el interés fue transversal y arrasó precisamente en las franjas de edad más jóvenes, el teórico público objetivo al que el Gobierno pretendía impactar con sus polémicos chándales.

La franja de edad que mayor seguimiento registró fue la de los 13 a los 24 años, con un insólito 91,9% de cuota de pantalla, seguida muy de cerca por los niños de 4 a 12 años, que firmaron un 89,7% de share. En cuanto al género, la cuota alcanzó el 82,6% entre los hombres y el 70,3% entre las mujeres. Por regiones, el fervor por la Selección se concentró especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se observó una cuota media del 85,6%, seguida de Murcia (80,2%) y Navarra (79,6%).

A nivel general, el impacto del torneo en la jornada del viernes fue total: el número de espectadores únicos que sintonizaron algún partido del Mundial de Fútbol 2026 ascendió a 16.031.000, lo que representa al 33,7% de toda la población de España consumiendo el evento en un solo día.

Con este brutal respaldo social y de audiencias, la selección española se ha metido por la puerta grande en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras superar la eliminatoria de cuartos ante Bélgica (2-1). Un nuevo gol en los últimos minutos de Mikel Merino selló la clasificación para las segundas semifinales mundialistas de la historia de la 'Roja', donde ahora espera la selección de Francia. Un hito histórico que mantendrá a todo un país en vilo y que esperemos vuelva a batir récords en todos los sentidos.