Una tertuliana abandona el plató entre lágrimas y planta a Cintora en directo: "Prefiero comer mierda"

Noche de máxima tensión en Malas Lenguas Noche. La periodista y tertuliana Marta Gómez Montero abandonó este sábado el plató de La 2 en pleno directo tras asegurar que se sentía "absolutamente humillada" por el presentador, Jesús Cintora, en un episodio que dejó en silencio a los colaboradores y generó una inmediata repercusión en redes sociales.

El incidente se produjo durante un debate sobre las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acerca del absentismo laboral. Cuando Jesús Cintora le cedió la palabra para intervenir, Gómez Montero sorprendió a todos rechazando participar en el debate y lanzando un duro reproche al presentador.

"No voy a contestar, Jesús. Lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada", comenzó diciendo la colaboradora, visiblemente emocionada.

Entre lágrimas, continuó explicando el motivo de su decisión: "He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más".

La periodista culminó su intervención con una referencia a la novela El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, antes de abandonar el estudio. Concretamente se refiere a final, cuando el coronel y su esposa ya no tienen prácticamente nada para comer y él se niega a vender el gallo que podría resolver sus problemas: "Al protagonista le preguntan qué van a comer y responde: 'Mierda'. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda".

Tras escuchar sus palabras, Jesús Cintora reaccionó con sorpresa: "¿Pero qué te pasa, Marta?", preguntó mientras la tertuliana recogía sus papeles, se retiraba el micrófono y abandonaba el plató sin volver la vista atrás.

Durante varios segundos el estudio permaneció completamente en silencio. Finalmente, el presentador retomó la emisión afirmando: "Ha decidido irse Marta Gómez Montero, ella sabrá. Aquí no se humilla a nadie".

La situación dejó visiblemente afectados al resto de colaboradores. Esther Palomera reconoció el impacto del momento: "Nos ha dejado a todos con muy mal cuerpo. No es plato de gusto para ninguno de los que estamos aquí".

Cintora niega cualquier humillación

Minutos después, consciente del revuelo generado, Jesús Cintora volvió a referirse a lo sucedido para ofrecer su explicación.

El periodista aseguró que no comprendía la reacción de Marta Gómez Montero y sostuvo que únicamente le había realizado un gesto para que esperara su turno de intervención.

"No entiendo lo que ha ocurrido, sinceramente. Con todo el cariño y con las disculpas que sean pertinentes si se ha sentido mal, solo le he hecho un gesto para que esperara su turno de intervención. A todos los compañeros se les pide que no corten a los demás, que no hablen por debajo y que respeten los turnos. Nada más", explicó.

Además, quiso tender la mano a la colaboradora asegurando que "está invitadísima a volver a este programa cuando quiera".

Un precedente en los programas de Cintora

Lo ocurrido ha reavivado en redes sociales las críticas de algunos espectadores al estilo de moderación de Jesús Cintora, especialmente en los debates más tensos.

Hace aproximadamente un mes ya se produjo un encontronazo con otra tertuliana, Malena Contesti. Durante un debate sobre el sistema público de pensiones, Contesti afirmó que "las pensiones, por desgracia, actualmente están quebradas". Antes de que pudiera desarrollar su argumento, Cintora la interrumpió para responder: "No, eso no es verdad. Yo te dejo decir todo en este programa, pero bulos no".

La colaboradora trató entonces de continuar su explicación reclamando turno de palabra: "Jesús, ¿me dejas explicarme? ¿Me dejas explicarme? Es que si no me dejas explicar…". Sin embargo, el presentador volvió a intervenir para defender el sistema público de pensiones antes de que pudiera desarrollar completamente su planteamiento.

Aunque ambos episodios responden a contextos diferentes, el enfrentamiento de este sábado ha vuelto a situar en el centro del debate la forma en la que se gestionan los turnos de palabra en el programa y el equilibrio entre la moderación del debate y el tiempo concedido a los colaboradores para exponer sus argumentos.